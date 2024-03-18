

أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الكويت، عن إطلاق نسخة خاصة ومحدودة من سيارة باترول سوبر سفاري 2024 لإحياء ذكرى هذه السيارة الرياضية الشهيرة متعددة الاستخدامات ومكانتها المرموقة ضمن مجموعة نيسان باترول في المنطقة. ويوجه هذا الطراز الحصري بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يحمل عنوان «الأسطورة»، تحية للإرث العريق لسيارة باترول سوبر سفاري ويحتفي بعلاقتها التاريخية العميقة بعملائها في المنطقة.



وتعتمد سيارة باترول سوبر سفاري، والتي يشير إليها الكثير من السائقين في منطقة دول الخليج باسم «فتك»، على طراز الجيل الخامس من نيسان باترول التي تم إنتاجه في الأصل بين عامي 1997 و2010. وقد مكنتها قدراتها الهائلة للانطلاق على جميع أنواع التضاريس وريادتها في فئتها، من ترسيخ مكانتها في قلوب عشاق المغامرات الباحثين عن الإثارة ومتعة القيادة، باعتبارها سيارة الدفع الرباعي المفضلة لخوض جميع أنواع الطرق الوعرة في منطقة الخليج. وقد أدى الطلب المتزايد من العملاء على هذا الطراز في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى إعادة إحيائه في العام 2016 تحت اسم باترول سوبر سفاري، حيث بدأ إنتاجه منذ ذلك الحين حتى اليوم.



وتمثل نسخة «الأسطورة» تتويجا ختاميا لإرث الجيل الخامس من سيارة باترول، حيث تتميز هذه النسخة بالعديد من العناصر الحصرية التي تم إدخالها على التصميم الخارجي والداخلي من وحي مشاهد الطبيعة الصحراوية في المنطقة. كما تتميز هذه النسخة بشارات خاصة تم تثبيتها على القائمين الخلفيين للهيكل الخارجي وعلى المحرك، وتحمل هذه الشارة عبارة «الأسطورة منذ عام 1951» محفورة بالخط العربي، إلى جانب صورة ظلية رمزية لسيارة نيسان باترول سوبر سفاري.



كما كانت الكثبان الرملية التي تشتهر بها الصحاري العربية حاضرة في فكرة تصميم نسخة الأسطورة وعنصرا موضوعيا بارزا ومتكررا في شكلها العام، حيث تظهر رمزية الكثبان الرملية بكل فخر على غطاء الإطار الاحتياطي وحواف الرفارف، وعلى العديد من العناصر الداخلية مثل شارة الكونسول الوسطي وسجاد الأرضية. وتكتمل لوحة الألوان الغنية لهذه السيارة، عبر نمطين من الألوان للهيكل الخارجي، وعجلات معدنية قياس 17 بوصة وملصقات مميزة على جانبي الهيكل وألوان متباينة على السقف والمصدات وأقواس العجلات.



وتتميز سيارة باترول سوبر سفاري «الأسطورة» 2024 بقوتها وموثوقيتها على الطرق الوعرة، حيث تم تزويدها بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 4.8 لترات، يولد قوة 280 حصانا وعزم دوران يبلغ 451 نيوتن متر. كما تتميز هذه السيارة بنظام التحكم بتوقيت الصمام VTC ونظام نيسان للتحكم بالحقن NICS وتقدم أداء مذهلا على الطرق الوعرة وسرعة قصوى لافتة على الطرق السريعة، ويتم توجيه القوة الهائلة للمحرك بانسيابية من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي من 5 سرعات.



وبالإضافة إلى قوة أدائها، تم تجهيز «الأسطورة» بنظام التوجيه المعزز إلكترونيا والذي يضمن سهولة التحكم بالسيارة عند السرعات المنخفضة والعالية. كما تقدم «الأسطورة» تجربة قيادة أكثر أمانا واتصالا، سواء على الطريق أو خارجه من خلال، ومدعومة بأنظمة من بينها، نظام تثبيت السرعة ونظام مراقبة ضغط الإطارات ونظام مانع انغلاق المكابح والوسائد الهوائية الأمامية المزدوجة SRS ونظام التحكم الديناميكي في السيارة.



وينضم هذا الطراز الحصري للمجموعة الأوسع من طرازات نيسان باترول، والتي تشمل «باترول» و«باترول نيسمو» المستوحى من عالم سباقات السيارات.