

ضمن مسؤوليـــــــــاته المجتمعيـة، وفــــــي إطــار حرصه على حماية وتوعية العملاء والمجتمع، يواصل بنك الخليج توعية العملاء والمتعاملين مع البنوك بشكل عام، بالمخاطر التي تفرضها الجرائم الإلكترونية على معلوماتهم وحساباتهم المصرفية، ويأتي ذلك من خلال مشاركة بنك الخليج الفاعلة في حملة «لنكن على دراية».



وفي هذا الإطار، دعا مسؤول الاتصالات المؤسسية عبدالمحسن النصار عملاء البنوك إلى التأكد من صحة الروابط التي تطلب دفع تبرعات لجهات الخيرية، محذرا من انتشار الروابط الوهمية التي تنشط في شهر رمضان الفضيل، مستغلين رغبة الأشخاص في زيادة أعمال الخير ومساعدة المحتاجين.



وأشـــار إلى أن المحتالين يقومون بنسخ مواقع دفع إلكترونية تشبه تماما تلك التي يستخدمها العملاء عند الدفع عبر الإنترنت، داعيا العملاء إلى أهمية التأكد من صحة موقع الدفع وأن روابط الدفع من جهة معروفة ومرخصة.



كما طالب العمـــلاء بضرورة التعامل بحذر مع الرسائل الالكترونية والنصية والمكالمات الهاتفية التي تصلهم من جهات غير معلومة، والتي قد تنتحل صفة موظف مصرفي في الغالب، مشددا على أهمية عدم التعامل مع هذه الرسائل، أو المكالمات كليا والحفاظ على معلومات وبيانات حساباتهم، حتى لا تتعرض للسرقة دون أن تدري.



وأكد أن البنوك لن تطلب منك معلوماتك الشخصية عن طريق البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لذلك تجنب الرد على تلك الرسائل، فما هي إلا محاولات احتيال، الهدف منها الحصول على معلوماتك المصرفية وسرقه أموالك أو بياناتك، مشيرة إلى أن مجرد ضغطك على الرابط قد يعرض بياناتك المصرفية السرية للسرقة، ونصح النصار عملاء البنوك بما يلي:



٭ عدم حفظ معلوماتهم السرية مثل أرقام بطاقة السحب الآلي، أو بطاقة الائتمان، أو رقم التعريف الشخصي على الهاتف النقال.



٭ عدم كتابة الرقم السري على بطاقة الائتمان، وكذلك عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة الـ «OTP»



٭ ضرورة تسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك فور انتهائك من المعاملة.



٭ تأكد من تحديث برامج مكافحة الفيروسات والملفات المرتبطة بها.



٭ لا تنقر أو تفتح الروابط في رسائل البريد الإلكتروني مباشرة، بل اكتب عنوان URL في متصفحك بدلا من ذلك.



٭ كن حذرا أثناء فتح المرفقات والروابط داخل رسائل البريد الإلكتروني.



٭ تنزيل البرامج من مصادر معروفة ومشهورة وشرعية فقط.



٭ حافظ على تحديث جميع الأنظمة (مثل أنظمة الأمان والتطبيقات وأنظمة التشغيل) بآخر تحديثات وتصحيحات الأمان.



ولفت إلى أن وعي العميل يمثل حائط صد رئيسيا في الحفاظ على البيانات المصرفية، لاسيما في ظل التوسع الكبير باستخدام الخدمات الإلكترونية، ناصحا العملاء بالتأكد من التعامل مع المواقع الأصلية ومؤسسات معروفة ومرخصة عند التبرع بالأموال.