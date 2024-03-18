

اعتمد مجلس إدارة شركة «الصفاة للاستثمار» البيانات المالية السنوية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، حيث تضمنت نتائج الشركة تحقيق أرباح بقيمة 1.04 مليون دينار، بما يعادل 3.55 فلوس للسهم، وبلغ إجمالي الموجودات 43.8 مليون دينار، فيما سجلت مطلوبات بـ 10.12 ملايين دينار، فيما بلغت فيه حقوق مساهمي «الصفاة» 29.44 مليون دينار.



وفي هذا السياق استعرض رئيس مجلس إدارة شركة «الصفاة للاستثمار» عبدالله حمد التركيت الإنجازات التي تحققت وفقا للإستراتيجية السنوية للعام الماضي وما قطعته الشركة من مراحل وخطوات في إطار تنفيذ رؤية المجلس للعام الحالي.



وأوضح التركيت، في بيان صحافي أصدرته الشركة، أن المجلس تناول خلال نقاشاته إنجاز عملية الاندماج مع شركة «كاب كورب» ونقل كافة الأصول والعملاء إلى «الصفاة»، لافتا إلى تنفيذ مبادلة الأسهم بإصدار شركة الصفاة 100 مليون سهم مقابل 200 مليون سهم في شركة كاب كورب في 19 أكتوبر 2023.



وأضاف أن العملية تمت وفقا لنسبة المبادلة البالغة 0.5 من أسهم شركة «الصفاة» لكل سهم بشركة كاب كورب، حيث جاء الاستحواذ عن طريق إصدار أسهم جديدة لشركة «الصفاة» مقابل شراء قدره 10.2 ملايين دينار، وهو السعر المدرج لأسهم الشركة بتاريخ الحيازة المعلن.



وحول المقابل المدفوع والقيم العادلة للموجودات التي تمت حيازتها والالتزامات المقدرة، أوضح التركيت أن الأصول التي حازتها «الصفاة» في ظل العملية بلغت قيمتها 16.28 مليون دينار، محملة بمطلوبات بسيطة تقدر بـ 396.19 ألف دينار فقط، ما يجعل صافي الموجودات التي تمت حيازتها «الصفاة للاستثمار» في ظل العملية 15.88 مليون دينار.



وذكر التركيت أنه بالنظر إلى التكلفة التي دفعتها الشركة مقابل الاستحواذ على «كاب كورب» والبالغة 10.2 ملايين دينار تكون «الصفاة للاستثمار» قد حققت أرباحا صافية بقيمة 5.68 ملايين دينار من الاندماج.



وأضاف « تم إنجاز الاندماج خلال فترة ممتازة تخللها الحصول على كل التراخيص والموافقات من قبل هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة لإتمام عملية الإندماج مع شركة كاب كورب».



ولفت إلى إتمام عملية نقل كل الأصول من «كاب كورب» إلى «الصفاة للاستثمار» بصورة سريعة واحترافية وفقا للآليات المتبعة، حيث تم إخطار العملاء بعملية الدمج ونقلهم إلى «الصفاة» بالإضافة الى صندوق كاب كورب الاستثماري والبنية التحتية في كل ما يخص تقنية المعلومات التي تم دمجها بين الشركتين بنجاح.



وعلى صعيد متصل، كشف التركيت عن توجه «الصفاة» لإجراء عمليات نوعية في إطار اتفاقيات جار العمل على تنفيذها، منها التخالص والتوقيع على بيع شركة الشرق الأوسط لتصنيع المواد الكيماوية، متوقعا إنجاز الصفقة كاملة في نهاية عام 2024.



وبين أن الشركة في طور المفاوضات النهائية للتخالص وإتمام عملية بيع شركة صناعة السجاد، حيث تمت الموافقة المبدئية على عقد البيع، متوقعا إتمام الإجراءات خلال الربع الثالث من عام 2024.



وأكد التركيت أن «الصفاة» بصدد تجديد وتطوير هيكلها التنظيمي بشكل كامل، حيث شهدت الفترة الأخيرة عملية نقل كل المعلومات والمهام والمسؤوليات من المدير التنفيذي السابق إلى المدير الجديد بنجاح، مشيرا إلى حدوث نسبة تغيير منخفضة فيما يتعلق بالموظفين مع نجاح كبير في دمج الفريقين والإبقاء على أهم الموارد البشرية في الشركة.



وعن مشروع الأحمدي، أفاد التركيت بأنه تم تأجير وإشغال المجمع الحرفي The Blue بنسبة 65%.



وحول الأنشطة المالية والاستثمارية للشركة، أوضح التركيت أن «الصفاة للاستثمار» وصلت إلى المراحل النهاية للحصول على ترخيص خدمة صانع السوق في البورصة، متوقعا المضي قدما على مستوى تفعيل الخدمة خلال الفترة المقبلة عقب بلوغ الجاهزية الكاملة وفقا للقواعد المتبعة في السوق.