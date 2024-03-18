ألغى النظام العسكري الحاكم في النيجر «بمفعول فوري» اتفاق التعاون العسكري المبرم عام 2012 مع الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى طرد العسكريين الأميركيين من البلاد على غرار الجيش الفرنسي.



وبعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، علقت واشنطن تعاونها مع النيجر.



لكن الولايات المتحدة تنشر نحو 1100 جندي يشاركون في القتال ضد المتطرفين في البلاد ولديها قاعدة كبيرة للمسيرات في أغاديز (شمال). وفي ديسمبر، أعربت عن استعدادها لاستئناف هذا التعاون بشروط.



لكن في بيان تلي مساء أمس الأول عبر التلفزيون الوطني، قال أمادو عبدالرحمن، المتحدث باسم الحكومة النيجرية، إن «حكومة النيجر آخذة طموحات الشعب ومصالحه في الاعتبار تقرر بكل مسؤولية أن تلغي بمفعول فوري الاتفاق المتعلق بوضع الطاقم العسكري للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأميركية على أراضي النيجر».



وأشار عبدالرحمن، إلى أن الوجود العسكري الأميركي «غير قانوني» و«ينتهك كل القواعد الدستورية والديموقراطية».