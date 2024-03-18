توجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى كوريا الجنوبية المحطة الأولى من جولة قصيرة في آسيا وستقوده إلى الفلبين أيضا.



ويشارك بلينكن اليوم في الدورة الثالثة من «قمة الديموقراطية» المبادرة التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن في 2021.



وتعقد «قمة الديموقراطية» من 18 مارس إلى 20 منه في العاصمة الكورية الجنوبية، ويحضرها مسؤولون حكوميون ومنظمات غير حكومية وأعضاء من المجتمع المدني.



ويجري بلينكن أيضا محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي تشو تاي يول في ثاني لقاء بينهما خلال ثلاثة أسابيع.



وتسعى كوريا الجنوبية إلى تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة. ويريد الرئيس المحافظ يون سوك يول تعزيز اتفاقات الدفاع مع واشنطن وإصلاح الخلافات التاريخية مع اليابان. وواجهت «قمة الديموقراطية» انتقادات بسبب الدعوات الانتقائية التي استبعدت منها دول تعتبر نفسها ديموقراطية، مثل تايلند وتركيا.



وبعد سيئول سيتوجه وزير الخارجية الأميركي إلى مانيلا غدا لتأكيد «التزامنا الثابت تجاه الحليف الفلبيني» على حد قول المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.