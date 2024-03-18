

ابتعد ريال مدريد 10 نقاط في الصدارة بفوزه العريض على مضيفه اوساسونا 4-2، بينها ثنائية لمهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، مستغلا سقوط مطارده جيرونا أمام مضيفه خيتافي 0-1 السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة اسبانيا لكرة القدم. ورفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة بانتظار مقابل 62 لجيرونا. واقترب ريال مدريد بالتالي كثيرا من استعادة اللقب الذي خسره لصالح برشلونة الموسم الماضي. والفوز هو الثاني والعشرون لريال مدريد في 29 مباراة هذا الموسم، علما أنه مني بخسارة وحيدة كانت أمام جاره أتلتيكو مدريد 1-3.



من جانبه، قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بعد الفوز: «إنها مواجهة رائعة من البداية إلى النهاية، مع التزام جيد وسلوك جيد من لاعبي فريقي، لقد كانت مباراة مهمة وقد استفدنا منها، لقد تنافسنا بشكل جيد، في الثنائيات والكرات الطويلة، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن جود بيلينغهام كان غائبا، لقد كان أحد اللاعبين الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف»، مضيفا: أنا سعيد جدا بتحقيق كل هذه الانتصارات، لكن هذا ليس كافيا، سنواصل. وفي المباراة الثانية مني جيرونا مفاجأة الموسم الحالي بخسارته الرابعة في آخر ست مباريات بسقوطه امام خيتافي 0-1. وصعد اتلتيك بلباو مؤقتا إلى المركز الرابع بفوزه على ضيفه الافيس 2-0.



إيطاليا



بدأ لاتسيو، وصيف بطل الموسم الماضي، حقبة ما بعد مارويتسيو ساري الذي استقال هذا الأسبوع من تدريب نادي العاصمة، بفوز خارج الديار على فروزينوني 3-2 أمس الأول في المرحلة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وعلى غرار لاتسيو، خرج ليتشي منتصرا من اختباره الأول بعد إقالة مدربه روبرتو دافيرسا لنطحه مهاجم فيرونا الفرنسي توما هنري الأحد الماضي (0-1)، وجاء ذلك على حساب مضيفه الجريح ساليرنيتانا الأخير 1-0.



وواصل تورينو أداءه الدفاعي اللافت بمحافظته على نظافة شباكه لـ14 مباراة في المراحل الـ29 الأولى من الموسم في إنجاز لم يحققه منذ موسم 1991-1992 (16 مباراة) وفق «أوبتا» للإحصاءات، وذلك بفوزه على مضيفه أودينيزي 2-0.



فرنسا



تنفس نيس الصعداء بفوز أول في الدوري الفرنسي لكرة القدم منذ 27 يناير، وجاء على حساب مضيفه لنس وصيف بطل الموسم الماضي 3-1 أمس الأول في المرحلة السادسة والعشرين. ودخل نيس اللقاء على خلفية ست مراحل متتالية من دون فوز وخروج من ربع نهائي مسابقة الكأس قبل ثلاثة أيام على يد باريس سان جرمان (1-3)، ما جعله مرشحا للعودة من ملعب لنس بهزيمة ثالثة تواليا في «ليغ 1»، لاسيما أن مضيفه يتقدم عليه في الترتيب ولم يخسر سوى مرة واحدة في المراحل السبع الماضية.



وبفوزه الثالث تواليا على لنس، تمكن نيس من تخطي فريق المدرب فرانك هاز الذي بات سادسا، والصعود إلى المركز الرابع موقتا بـ 43 نقطة وبفارق نقطة أمام ليل الذي يلعب الأحد في ضيافة بريست. وعاد ستراسبورغ من ملعب ضيفه ومنافسه على البقاء نانت بفوزه الأول في الدوري منذ بداية عام 2024، وجاء بنتيجة 3-1.