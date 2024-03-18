

مبارك الخالدي



رفض جهاز الكرة بنادي الجهراء الاستقالة التي أعلن عنها المدرب الوطني عبدالله الشلاحي، موضحا في بيان رسمي على موقع النادي أن: «جهاز الكرة في نادي الجهراء يعلن رفض استقالة المدرب الوطني عبدالله الشلاحي، وسيكون مستمرا بقيادة الجهاز الفني في المرحلة القادمة، لحاجة الفريق إلى خبراته وقناعة جهاز الكرة بدوره الإيجابي في مجموعة الهبوط من دوري زين».



وكان الشلاحي قد أعلن أمس الأول في حسابه الرسمي قرار الاستقالة، قائلا: «منذ اليوم الأول لعملي في نادي الجهراء كنت حريصا على الحفاظ على وحدة الفريق والأمانة المؤتمن عليها رغم الظروف القهرية التي يصعب التعامل معها، وأكملت المهمة وبعد تشكيل لجنة حل مشكلات النادي تقدمت باستقالتي مع تنازلي عن جميع مستحقاتي المالية خلال الفترة التي عملت بها في النادي».



وجاءت استقالة الشلاحي بعد إعلان الهيئة العامة للرياضة تشكيل لجنة لحل المشاكل الإدارية والمالية التي يعاني منها ناديا الجهراء والنصر اثر تداعيات حل مجلسي إدارتي النادي بقرارات من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وما ترتب عليها من آثار تسببت في توقف معاملات الناديين المالية والإدارية أمام كل الجهات الرسمية.