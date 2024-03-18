أعلنت الشرطة حالة الطوارئ بعد نشاط بركاني ترافق مع قذف حمم من فالق بركاني على شبه جزيرة ريكيانيس في آيسلندا هو الرابع بهذه المنطقة منذ ديسمبر.

وقال معهد الأرصاد الجوية الآيسلندي في بيان «بدأ ثوران بركاني بين ستورا سكوغفل وهاغافل على شبه جزيرة ريكيانيس» جنوب غرب البلاد، فيما أظهرت مقاطع مصورة متواصلة بثت مباشرة الحمم المتقدة وأعمدة الدخان المتصاعدة.

وأوضح المعهد أن «التقديرات الأولية» التي استندت إلى مشاهد مصورة وصور ملتقطة من الجو «تعتبر أن هذا الثوران هو الأكبر (على صعيد الحمم) بين عمليات الثوران الثلاث الأخيرة»، مشددا على أن التقدير يستند إلى تحليل «نشاط الحمم» في الساعة الأولى من الثوران.

وأعلن الدفاع المدني الآيسلندي إرسال مروحية لتحديد مكان الشرخ الجديد بدقة. وأعلنت الشرطة حالة الطوارئ في المنطقة، على ما أفادت السلطات.

وأوضح معهد الأرصاد الجوية، أن الحمم سجلت بالقرب من الثوران البركاني السابق في الثامن من فبراير. وقبل دقائق من الثوران البركاني، نشر المعهد بيانا أشار فيه إلى وجود نشاط زلزالي يزيد من احتمال حصول ثوران بركاني جديد. وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى إخلاء موقع البحيرة الزرقاء (بلو لاغون) السياحي الشهير للمياه الجوفية الحرارية فضلا عن غريندافيك.