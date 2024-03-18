توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس غير مستقر لنهار اليوم الاثنين، مع أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة أحيانا على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة تصل سرعتها لأكثر من 50 كم/س تؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000م بسبب الغبار على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية الى أكثر من 6 قدم.

وذكرت الأرصاد أن طقس اليوم سيكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا إلى غائم نهاراً والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة وغير مستقر والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 30 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 18 درجة مئوية.