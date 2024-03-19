عبدالله الراكان



استقبل أبناء المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد «طيب الله ثراه» المهنئين بشهر رمضان المبارك، وذلك في ديوان دار جابر الكائن في منطقة الزهراء، بحضور جمع غفير من الشيوخ والوزراء وأعضاء مجلسي الأمة والبلدي السابقين، إضافة إلى عدد من السفراء وأعضاء الهيئات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد وحشد من المواطنين.



وتم تقديم التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل وتبادل الحضور الأحاديث الودية، مستذكرين عادات أهل الكويت وتقاليدهم في مثل هذه المناسبات التي تجسد روح الإخاء والمحبة بين أطياف المجتمع.