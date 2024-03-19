بشرى شعبان



كشف مدير إدارة التوعية والإرشاد بقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون طارق القطان، في تصريح لـ «الأنباء»، أن الإدارة اعدت برنامجا متكاملا لشهر رمضان لخدمة أبناء ونزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات.



وقال ان البرنامج يتضمن العديد من المسابقات والانشطة وهي: مسابقة أواب الثانية والتي تشمل مسابقة أفضل صوت برفع الآذان، ومسابقة أفضل قارئ للقرآن، ومسابقة ختم القرآن، ومسابقة الخطيب، ومسابقة النزيل الخلوق لنزلاء إدارة الإحداث وإدارة الحضانة العائلية وذلك بتبرع من الجمعية الكويتية للوقف الإنساني.



إلى جانب مشروع إفطار الصائم للعاملين من عمال النظافة والأمن والسلامة والسائقين في قطاع الرعاية الاجتماعية للسنة الـ 21 على التوالي انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أن لا ينقص من أجر الصائم شيئا».



وأضاف القطان انه سيتم توزيع 470 وجبة إفطار يوميا طيلة الشهر المبارك وذلك بتبرع من جمعية إحياء التراث الإسلامي وجمعية غيث الكويتية الإنسانية، كما سيتضمن البرنامج المحافظة على إقامة صلاة التراويح والقيام في الدور التابعة لإدارة الأحداث (الرعاية والتقويم والملاحظة) ومسجد الإدارة للعاملين بالإضافة إلى الدروس الايمانية والخواطر بعد الصلاة، وتنظيم الأمسية الرمضانية السنوية لفتيات ونزلاء الدور الإيوائية (الحضانة والمسنين والمعاقين) تتخللها التهاني والتبريكات وغبقة رمضانية تقام بجو أسري عائلي.



وأشار القطان إلى ان البرنامج سيشمل ايضا مشروع جموع الريان لإقامة فطور جماعي كل يوم اثنين وأربعاء لفتيات إدارة الحضانة العائلية ومشروع عطاء لتوزيع الوجبات الرمضانية للأسر المتعففة بأيادي الفتيات بالتعاون مع فريق مناكب بجمعية إنسان الخيرية.



وأضاف انه سيتم توزيع المؤونة الرمضانية على الأسر المتزوجين من أبناء الحضانة العائلية لنحو 100 أسرة و22 من الأبناء المستقلين، وذلك بتبرع من جمعية إحياء التراث الإسلامي وشركة زين للاتصالات.



وأفاد القطان بأن ثمرة هذه البرامج جاءت بفضل الله ومن ثم الشراكة المجتمعية بين الوزارة والجهات الحكومية والمؤسسات وجمعيات النفع العام.