مريم بندق



أكدت مصادر لـ «الأنباء»، أن ديوان الخدمة المدنية أنجز إجراءات الربط الآلي لبصمة حضور وانصراف الموظفين في معظم الجهات الحكومية بالنظم المتكاملة للديوان.



وأوضحت المصادر أن قطاع نظم المعلومات، المسؤولة عنه الوكيلة المساعدة عبير الفارس، يتابع استكمال الربط الذي سيتم في 26 وزارة ومؤسسة وجهة وهيئة حكومية، بحيث يتم ربط بصمة جميع الموظفين حضورا وانصرافا بأنظمة الديوان وإلغاء الأنظمة الخاصة بهذه الجهات. وأردفت المصادر بالقول: هذه الخطوة تحقق فوائد عديدة للموظفين منها تطبيق نظم موحدة على الجميع من دون أي بطء أو تأخير، وتسهيل حساب وصرف المزايا المالية، ومنها على سبيل المثال المكافآت الممتازة لهم وغيرها. وثمّنت المصادر قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في 11 الجاري الذي يلزم القياديين اتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ الربط الآلي لبصمة حضور وانصراف الموظفين بالنظم المتكاملة للديوان، واعتماد ذلك ضمن عملية تقييم أداء شاغلي الوظائف القيادية، مشيرة إلى أن القرار أضاف الربط الآلي للبصمة ضمن قرار أحكام وضوابط العمل الرسمي.