دارين العلي



انتهى قطاع الشؤون الإدارية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، من إعداد كشوف الموظفين المستحقين لدرجات الترقية بالأقدمية، تمهيدا لاعتمادها قريبا من قبل الوزير د. سالم الحجرف.



وأوضحت مصادر في الوزارة، ان «الكشف الذي تم إعداده يشتمل على أكثر من 2000 موظفا من مستحقي درجات الترقية بالأقدمية»، مشيدة بجهود قطاع الشؤون الإدارية في الوزارة لإنجازه الكشوف دون تأخير.



في سياق متصل، قالت المصادر إن الوزارة أنجزت جزءا كبيرا من التقييمات السنوية لموظفي الوزارة في مختلف قطاعاتها، متوقعة أن تنتهي الوزارة من إنجاز جميع التقييمات نهاية أبريل المقبل.