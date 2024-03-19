أقام مرشح الدائرة الرابعة فهيد المويزري حفل استقبال لأهالي وناخبي الدائرة الرابعة، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وتبادل الحضور التحايا والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل. وقال المويزري في كلمة مقتضبة على هامش حفل الاستقبال، إن اليوم مناسبة دينية واجتماعية وودية، نسأل الله أن يعيدها على البلد الحبيب بالخير، وإن كان من أحاديث في الشأن السياسي فسيكون ذلك خلال الأيام القادمة عبر اللقاءات الصحافية وندوة افتتاح المقر ووسائل الإعلام والتواصل الإعلامي.



وأضاف انه في القادم من الأيام سنوضح الحقائق وسنرد على الشائعات غير الصحيحة، ولنا لقاءات سنوضح فيها كل شيء. وبخصوص مقعد المجلس البلدي قال المويزري إن هناك أشخاصا بعدي أكفاء يكملون المسيرة، وتركته من أجل البحث عن صلاحيات أكبر أستطيع أن أخدم فيها بلدي بشكل أكبر، وهمومي هي هموم الشارع الكويتي ومشاكلي هي مشاكل المواطن الكويتي.