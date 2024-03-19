العيسى: حريصون على مشاركة المجتمع بكل المناسبات وترسيخ دورنا المميز في الاستدامة المجتمعية



ضمن حزمة كبيرة من الفعاليات والمبادرات الرمضانية، قام بنك الخليج بتوزيع وجبات إفطار صائم على المحتاجين في بعض مناطق الكويت، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة، المتواصلة للعام السابع على التوالي، وبمشاركة فاعلة من فريق «سواعد الخليج» التطوعي.



وبهذه المناسبة، قالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية - إدارة التسويق، نجلاء العيسى: «نحرص في بنك الخليج على مشاركة المجتمع بكل المناسبات المجتمعية، وإدخال الفرحة والسعادة على قلوب المحتاجين، لاسيما في شهر رمضان الكريم، وذلك انطلاقا من دورنا المميز في ترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية داخل البنك وخارجه».



وأضافت العيسى: على مدى أكثر من ستين عاما، كان بنك الخليج جزءا لا يتجزأ من تاريخ الكويت الاقتصادي والاجتماعي، ولم يتأخر يوما عن تسخير كل إمكاناته لدعم الفئات المحتاجة من المجتمع، وندرك جيدا الأثر الطيب الذي تتركه تلك الجهود على نفوس العديد من الأسر خلال الشهر الفضيل.



وذكرت أن بنك الخليج يواصل التزامه القوي ببرامج الاستدامة، على كل المستويات، في مقدمتها الاستدامة المجتمعية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي يتم انتقاؤها بعناية لتعود بالنفع على البنك والمجتمع، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035.



وتابعت: يلتزم بنك الخليج كمؤسسة مالية في دعم مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة وفي مقدمتهم البنك الكويتي للطعام، لما له من دور اجتماعي وإنساني متميز، إذ نؤمن أن القطاع الخاص له دور مهم في رفع مستوى الوعي حول هذه القضايا المهمة، معربة عن شكرها لمسؤولي بنك الطعام على ما قدموه من جهود في توفير الوجبات لتوزيعها على مستحقيها، ونتطلع بشكل مستمر إلى مواصلة التعاون معهم في مختلف المشروعات الخيرية التي تحقق الاستدامة المجتمعية.



تتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام.

وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.



وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كل المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.