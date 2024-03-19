

أعلن رئيس قطاع الدعوة والتثقيف الشرعي بجمعية الإصلاح الاجتماعي د.حمد المزروعي انطلاق الدروس الرمضانية بـ 10 مساجد موزعة على محافظات الكويت.

وقال المزروعي، في تصريح له، إن القطاع يقيم هذا العام أكثر من 100 محاضرة يلقيها عدد من الأئمة والدعاة الكويتيون بعد صلاة العصر، لحث المصلين على اغتنام شهر رمضان، وإشاعة أجواء روحانية تناسب هذا الشهر الفضيل. وأضاف: لدينا عدة أنشطة وفعاليات مصاحبة للمحاضرات مثل مشروع الإجازة القرآنية والذي يقام للسنة الثالثة على التوالي ويستهدف تخريج حفظة حاصلين على الإجازة القرآنية بالسند المتصل إلى النبي ﷺ بروايات متعددة، وعدد من مجالس السماع.

من جانبه، قال نائب رئيس قطاع الدعوة والتثقيف الشرعي الشيخ عبدالعزيز الياقوت: استكمالا لمسيرة النجاح التي حققها القطاع خلال الأعوام السابقة في إقامة مراكز رمضانية بمحافظات الكويت الست، والتي يقيمها بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أطلق القطاع عددا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بعدد من تلك المساجد مثل مسابقات القراءة الشرعية في عدد من الكتب التي تناسب عموم القراء، ومسابقة حفظ الأحاديث النبوية للصغار والكبار من الجنسين، ومسابقة إلكترونية لوصف المسجد الأقصى المبارك.