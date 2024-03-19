

طارق عرابي



شهد العام 2023 إصدار 228 ترخيصا جديدا لمزاولة مهنة سمسرة الأراضي والعقارات ليصل العدد الإجمالي التراكمي لعدد السماسرة المرخصين في الكويت حتى نهاية ديسمبر 2023 نحو 1594 سمسارا، وتجديد 295 ترخيص مزاولة المهنة، فيما شهد نفس العام إلغاء 84 ترخيصا أخرى.



هذا ما كشفت عنه البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة والتي اطلعت عليها «الأنباء» مؤخرا.



وشهد الربع الأخير من العام ذروة التراخيص الجديدة، حيث أصدرت إدارة العقار خلال شهر أكتوبر 41 ترخيصا جديدا، تلاه شهر نوفمبر بعدد 35 ترخيصا، ثم شهر ديسمبر بواقع 32 ترخيصا.



أما على صعيد تجديد تراخيص مزاولة مهنة سمسرة الأراضي والعقارات والتي بلغ عددها الإجمالي خلال العام 2023 نحو 295 ترخيصا، فقد كان ذروتها خلال شهري مارس وأكتوبر بواقع 33 ترخيصا لكل منها، ثم شهر مايو بواقع 29 ترخيصا.



وفيما يتعلق بمعاملات إلغاء تراخيص مزاولة مهنة سمسرة الأراضي والعقارات والتي بلغ عددها خلال العام 84 ترخيصا، فقد شهد الربع الأخير من العام ذروة التراخيص الملغاة، حيث تصدر شهر أكتوبر ذروة إلغاء التراخيص بواقع 14 ترخيصا، تلاه شهر ديسمبر بواقع 13 ترخيصا، ثم شهر نوفمبر بواقع 12 ترخيصا.



مقيّمو العقار



أما فيما يتعلق بالتراخيص العقارية الخاصة بمقيمي العقار، فقد شهد العام 2023 إصدار 21 ترخيصا جديدا ليبلغ العدد الإجمالي التراكمي لعدد المقيمين العقارين المرخصين في الكويت حتى نهاية ديسمبر 2023 نحو 157 مقيما عقاريا، فيما قامت إدارة العقار بتجديد 42 ترخيصا من بينها 17 ترخيصا لأفراد و25 ترخيصا لشركات تقييم عقاري، فيما تم إلغاء 14 ترخيصا بينها 7 تراخيص أفراد و7 تراخيص أخرى لشركات.