

محمود عيسى



تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر في 12 مارس 2024، بعنوان «دراسة جدوى مشاركة القطاع الخاص في مجمع بتروكيماويات الزور»، قالت مجلة ميد إن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) تخطط لطرح مناقصة لإجراء دراسة جدوى تفصيلية لبرنامج ترقية مجمع الزور المتكامل للبتروكيماويات المخطط له في أبريل من هذا العام.



وأوضحت المجلة أنه وفقا لأحدث خطة سنوية للشركة، علما بأن المشروع المقدرة تكلفته بنحو 10 مليارات دولار قد عانى من تأخيرات كبيرة، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ الدراسة سنة واحدة وسيتم طرحها على أساس مبلغ مقطوع.



وقالت الشركة إن الهدف من الدراسة هو التوصل لأفضل طريقة لتحويل زيت الوقود منخفض الكبريت الذي تنتجه المصفاة إلى منتجات بتروكيماوية ذات قيمة أعلى مع الحفاظ في الوقت ذاته على إنتاج كاف من زيت الوقود منخفض الكبريت للوفاء باحتياجات وزارة الكهرباء والماء التي تستخدم هذه المادة التي تنتجها المصفاة كوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.



وقالت «كيبك» في الخطة إن الدراسة تتضمن توافقا استراتيجيا للوصول إلى طاقة تكريرية محلية قدرها 1.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025، مع ضمان أقصى قدر من استيعاب النفط الثقيل المحلي وتلبية الطلب المحلي على الطاقة وتحقيق التكامل بين قطاع التكرير والبتروكيماويات على الصعيد المحلي.



قد شهد مشروع الزور للبتروكيماويات، والذي من المتوقع أن يتم دمجه مع مصفاة الزور البالغة قيمتها 16 مليار دولار، تأخيرات كبيرة في السنوات الأخيرة، ولم تتخذ الشركة قرارا استثماريا نهائيا للمشروع، ولم تكشف بعد عن الجدول الزمني للموافقة على المشروع وطرحه للمناقصة.



وأدى التأخير الذي حدث في السنوات الأخيرة إلى تفاقم المخاوف من النظر في إجراء إعادة هيكلة شاملة للمشروع، ما من شأنه أن يؤدي إلى تأخيرات طويلة قبل طرح العقود الرئيسية، لاسيما أن الإعلان عن المشروع لأول مرة قد كان في عام 2006.