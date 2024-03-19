55.5 مليون دينار فاتورة لعب الأطفال العام الماضي.. واستيراد السفن والقوارب بـ 12.16 مليوناً



علي إبراهيم



أظهرت بيانات التجارة الخارجية أن قائمة واردات الكويت من السلع المستوردة تضمنت مشتريات بـ 572.17 مليون دينار في 2023 للحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية، والتي شهدت ارتفاعا طفيفا على أساس سنوي مقارنة مع 569.87 مليون دينار في 2022، وتتضمن تلك الواردات حيوانات حية بـ 54.72 مليون دينار خلال 2023 مقارنة مع 56.94 مليون دينار في 2022.



ويأتي ضمن تلك الواردات لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل بـ 229.34 مليون دينار في 2023 مقارنة مع 241.04 مليون دينار في 2022، كما استوردت الكويت أسماكا وقشريات ورخويات وغيرها من اللافقاريات المائية بـ 66.8 مليون دينار في 2023 مقارنة مع 66.1 مليون دينار، واستهلك المواطنون والمقيمون الألبان ومنتجات صناعة الألبان وبيض الطيور والعسل الطبيعي مستوردة بواقع 220.8 مليون دينار مقارنة مع 205.46 مليون دينار.



واستوردت الكويت في 2023 بنحو 65 مليون دينار بن وشاي ومته وبهارات مقارنة مع واردات بلغت قيمتها 62.64 مليون دينار لذات الأصناف في 2022.



واستهلك المواطنون والمقيمون فواكه وثماراً صالحة للأكل بنحو 152.4 مليون دينار في 2023 مقابل استهلاك بـ 149.17 مليون دينار في 2022، كما اشترت الكويت سكراً ومصنوعات من السكر بنحو 47.7 مليون دينار في 2023 مقارنة مع 47.78 مليون دينار في 2022.



واشترت البلاد كاكاو ومحضراته بـ 60.7 مليون دينار في 2023 مقارنة مع 62.2 مليون دينار في 2022، وأدوية بنحو 578 مليون دينار خلال 2023 مقارنة مع 487.134 مليون دينار في 2022



واشترت الكويت عطوراً (زيوت عطرية ومستخلصات راتنجية ومحضرات عطور أو تطرية) بنحو 258.74 مليون دينار في 2023 مقارنة مع 232.46 مليون دينار في 2022، وبلغت مشتريات المواطنين والمقيمين من الكتب ومنتجات الطباعة والنشر والمخطوطات اليدوية والمستنسخات والتصاميم نحو 12.7 مليون دينار في 2023 مقارنة مع 11.87 مليون دينار في 2022.



وسجلت واردات الكويت من الشعيرات التركيبية الاصطناعية (شعر صناعي) 21.16 مليون دينار مقارنة مع 20.35 مليون دينار في 2022.



واشترى المواطنون والمقيمون أحذية بـ 130 مليون دينار في 2023 مقارنة مع 127.43 مليون دينار في 2022، كما اشترى المواطنون أغطية رأس بـ 7 ملايين دينار في 2023 مقارنة مع أغطية بـ 6 ملايين دينار في 2022.



واستوردت الكويت بـ 660.65 مليون دينار لؤلؤا وأحجارا كريمة وشبه كريمة ومعادن ثمينة في 2023 مقارنة مع 752.53 مليون دينار في 2022، كما اشترت الكويت بنحو 1.08 مليار دينار آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاءها وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة ولوازمها خلال 2023 مقارنة مع 1.03 مليار في 2022.



كما أنفق المواطنون والمقيمون على استيراد السفن والقوارب والعائمات نحو 12.16 مليون دينار خلال 2023 مقارنة مع 14.7 مليون دينار في 2022، واستوردت الكويت لعب أطفال بـ 55.54 مليون دينار في 2023 مقارنة مع 58.96 مليون دينار في 2022.