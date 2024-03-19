تنمية قدرات القيادات الحكومية بالذكاء الاصطناعي ورفع مهارات الوظائف التكنولوجية

بناء بيئة متكاملة داعمة للتحول الرقمي من خلال خلق المبادرات والإستراتيجيات

طرح إستراتيجية وطنية متكاملة لتطوير الكفاءات وبناء القدرات الرقمية بالبلاد

إدماج الذكاء الاصطناعي في سياسات التعليم وإدراجه بكل المؤسسات التربوية





علي إبراهيم



أصدر المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 10 توصيات لتعزيز الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي في الكويت، إذ دعا إلى طرح استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير الكفاءات وبناء القدرات الرقمية، وادخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل قطاعات الدولة المختلفة لضمان النهوض بالخدمات، وبناء القدرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي في كثير من التطبيقات المحلية وتوفير منصة للمشاركين لمشاركة افكارهم وتطبيقاتهم، وجاءت التوصيات كالتالي:



1 ـ طرح استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير الكفاءات وبناء القدرات الرقمية في الدولة بهدف بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة المتطلبات المستقبلية.



2 ـ بناء بيئة متكاملة داعمة للتحول الرقمي من خلال خلق المبادرات والاستراتيجيات وصياغة السياسات التي تهدف إلى دفع عجلة الابتكار والابداع في كل المجالات المختلفة في الدولة.



3 ـ إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل قطاعات الدولة المختلفة لضمان النهوض بالخدمات التي تقدمها الدولة وتسهيل الحصول عليها وتنفيذها بأرقى مستوى من اجل تعزيز الاقتصاد المعرفي.



4 ـ تنمية قدرات القيادات الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي ورفع مهارات الوظائف التكنولوجية.



5 ـ تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل في كل الجهات الحكومية حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، وتنظيم قمة عالمية سنوية واطلاق المسرعات الحكومية للذكاء الاصطناعي.



6 ـ صياغة سياسات وطنية لاكتساب المهارات الرقمية من خلال ادماج الذكاء الاصطناعي في سياسات التعليم وادراجه بكل المؤسسات التربوية للنهوض بالعملية التعليمية كمطلب اساسي لمواكبة متطلبات العصر.



7 ـ تشجيع مبادرات القطاع الخاص وزيادة الانتاجية بشكل عام، واستثمار الطاقات واستغلال الموارد والامكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة ومفيدة للدولة.



8 ـ بناء القدرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي في كثير من التطبيقات المحلية وتوفير منصة للمشاركين لمشاركة افكارهم وتطبيقاتهم في هذا المجال.



9 ـ دعم المؤسسات البحثية المتخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي لقيادة الابتكار ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الذكاء الاصطناعي.



10 ـ ضمان امن المعلومات وتوفير الرقابة الآلية الفنية اللازمة من اجل تشييد البناء الفني الالكتروني المتكامل للتحول الرقمي.



وأظهر تقرير مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي 2023 تحسن عام لأداء الكويت على معظم أبعاد مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وتقدم ترتيب الكويت خليجيا على بعد رأس المال البشري ضمن أبعاد ركيزة قدرة القطاع التكنولوجي لعام 2023، وثبات ترتيبها خليجيا على كل أبعاد ركيزة البيانات والبنية التحتية لمؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي 2023.



وأشار التقرير إلى تقدم ملحوظ لقيم الكويت على ركيزة الحكومة والخدمات العامة وركيز القطاع التكنولوجي بعدما صعدت الحكومة والخدمات العامة من ٣٧٫٤ نقطة خلال 2022 إلى 38.14 نقطة في 2023، وصعد القطاع التكنولوجي من 34.72 نقطة في 2022 إلى 40.58 نقطة في 2023 وفي البيانات والبنية التحتية انخفضت نسبيا من 70.93 نقطة في 2022 إلى 70.85 نقطة في 2023.