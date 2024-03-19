

أعلن بنك الكويت المركزي الانتهاء من عملية تزويد جميع البنوك المحلية بأوراق جديدة من النقد الكويتي بمختلف الفئات، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من النقد الجديد بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد. وأوضح البنك أنه على الراغبين في الحصول على أوراق جديدة من جميع فئات النقد الكويتي مراجعة فروعهم المصرفية خلال ساعات العمل الرسمية، حيث سيتم الإعلان من خلال البنوك الكويتية عن مواقع الفروع المخصصة التي توفر خدمة صرف «العيادي» بالإضافة إلى الوسائل الأخرى التي توفرها البنوك لعملائها للحصول على أوراق النقد الجديدة.



ويهنئ بنك الكويت المركزي جميع المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة، ويدعو الله أن يعيدها على الكويت وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



..وإصداري سندات وتورق بـ 480 مليون دينار



أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص إصداري سندات وتورق بقيمة 480 مليون دينار، على شريحتين مختلفتين في العائد والأجل.



وأوضح «المركزي»، أنه تم تخصيص الشريحة الأولى بقيمة 240 مليون دينار لأجل 3 شهور، وبمعدل عائد 4.375%.



أما الشريحة الثانية، فتم إصدارها لأجل 6 أشهر، وبمعدل عائد 4.500%، وقيمة 240 مليون دينار.































