عبدالفتاح معرفي: النتائج دليل على نجاح الشركة في تنويع دخلها

رغم ارتفاع تكلفة التمويل وتأثيرها على الأرباح.. استطعنا التغلب عليها بحكمة

النتائج تؤكد قدرة الشركة على مواجهة التحديات وتحقيق نتائج ممتازة

«التجارية» دخلت باستثمار جديد مع عدد من المستثمرين الإستراتيجيين لشراء عقارات في ولايتي فلوريدا وكاليفورنيا



أعلنت الشركة التجارية العقارية عن تحقيقها نموا في الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مؤكدة على قوة وكفاءة استراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية، حيث حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 14.42 مليون دينار، معلنة عن زيادة بنسبة 15.6% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قدرتها الفائقة على تعزيز مكانتها في السوق وزيادة القيمة لمساهميها.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالفتاح معرفي إن الشركة استطاعت خلال عام 2023 تحقيق نمو في الإيرادات من الأنشطة التشغيلية وإيرادات الاستثمار، معتبرا ذلك دليلا على نجاح الشركة في تنويع مصادر دخلها واستثماراتها بكفاءة.

ومع ذلك، أكد أيضا معرفي أن ارتفاع تكلفة التمويل بنسبة 69% قد أثر على صافي الأرباح، لكن الشركة استطاعت التغلب على هذه التحديات بفضل إدارتها الحكيمة والفعالة.



ولفت معرفي إلى الانتباه إلى تحسن مؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى للشركة، مثل العائد على حقوق المساهمين والعائد المجمع على إجمالي الموجودات والعائد على رأسمال الشركة المدفوع، مؤكدا على التزام «التجارية العقارية» بمواصلة تحقيق النمو وتعزيز العائدات لمساهميها في الأعوام القادمة.



وقد بلغ العائد على حقوق المساهمين 4.95% بزيادة مقدارها 15%، وعائد الأرباح المجمعة إلى إجمالي الموجودات 2.87% بزيادة مقدارها 18.6%، والعائد على رأسمال الشركة المدفوع 7.84% بزيادة مقدارها 15.6% مقارنة بالعام السابق.



وبناء على النتائج المحققة، فقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم، وتوزيع أسهم منحة (من أسهم الخزينة) بنسبة 2% (2 سهم خزينة لكل 100 سهم)، وتعد هذه النتائج دليلا قاطعا على قدرة «التجارية العقارية» على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية بنجاح وتحقيق نتائج مالية ممتازة، ما يؤكد على مكانتها الرائدة في السوق العقاري.



واستمرارا لمنهجية الشركة واستراتيجيتها القائمة على أساس المحافظة على تنوع المحفظة العقارية من حيث حجم وطبيعة الاستثمارات والتوزيع الجغرافي ضمن خطة عمل تهدف إلى الموازنة بين المخاطر والعوائد من خلال الدخول باستثمارات واعدة ومدرة للدخل، حيث أعلن معرفي أن الشركة دخلت في استثمار جديد مع مجموعة من المستثمرين استراتيجيين لشراء عقارات في فلوريدا وكاليفورنيا مع إمكانية النمو الرأسمالي بهدف تعزيز أرباح الشركة.



كما حققت الشركة أرباحا نتيجة لتعزيز مشروعها في جزيرة النخلة جميرا، دبي عبر شراكة استراتيجية مع مطور إماراتي لتطوير مشروع «أورلا دورتشستر» Orla Dorchester، ومشروعها «ميامي 501 فيرست ريزيدنس»Miami 501 First Residence في مدينة ميامي، ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأميركية مع مطور محلي ومستثمرين استراتيجيين، حيث تم بيع أكثر من 460 وحدة سكنية من أصل 476 وحدة سكنية حتى نهاية عام 2023.



كما أشار معرفي إلى بدء عمليات بيع وحدات «تايم شير» Time Share عبر الشركة الزميلة «آريا فاكيشن كلوب» Aria Vacation Club في جزيرة النخلة جميرا، دبي، وكذلك البدء ببيع قسائم سكنية وتجارية لمشروع بيان العزيزية في مدينة الخبر، المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، عبر شركة «بيان العقارية» الزميلة، خلال عام 2023.



وأضاف أن «التجارية» لم تتوان في إيمانها بأهمية المسؤولية الاجتماعية في تطبيق وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات، حيث استمرت في العطاء تحت شعار «نحن نهتم»، من خلال المساهمة بالحملات الاجتماعية التي نظمتها ومنها مهرجان «اشراقة أمل» للسنة التاسعة والتي شملت فعاليات وعروضا ترفيهية ممتعه قام بها أبناؤنا من ذوي الهمم.



بالإضافة إلى العديد من العروض المسرحية الفنية والأدبية، والأنشطة والفعاليات التي أبرزت قدراتهم المتميزة ودورهم الفعال في دفع عجلة التنمية، وحملة «ازرع شجرة في وطني» والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين في الكويت على خلق بيئة أفضل بالتشجير لتجميل البيئة وإنتاج الأوكسجين وتحفيزهم لإطلاق مبادرات مماثلة.



وفي الختام، وجه معرفي الشكر والتقدير للمساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، والفريق التنفيذي، وجميع موظفي الشركة لما قدموه من دعم ثابت وجهود متفانية أدت إلى تحقيق الأهداف، كما أعرب عن تمنياته بالسلام والازدهار للكويت، قيادة وشعبا، وللعالم بأسره.