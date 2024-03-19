عبدالوهاب الرشود: «بيتك» حقق أداءً متميزاً ونتائج غير مسبوقة.. عزّزت مكانته

المجموعة واصلت دورها الرائد في توفير التمويل اللازم للشركات والمشاريع الكبرى محلياً وإقليمياً



حمد المرزوق



التوسع الإقليمي على رأس خطط البنك.. والاستحواذ على «المتحد ـ البحرين» آتى ثماره في عامه الأول

«بيتك» يدرك أهمية الحفاظ على قوة ميزانيته العمومية لتعزيز مرونته وقدرته على التكيف لأبعد مدى



عبدالوهاب الرشود

«بيتك» يمتلك شبكة خدمات ومنتجات مبتكرة عززت تجربة العميل وجعلته يتصدر العلامات التجارية

الأداء الإيجابي عزز ريادة «بيتك» ليواصل نجاحه.. والبنك يتمتع بفرص نمو عالية حاضراً ومستقبلاً





عقد بيت التمويل الكويتي (بيتك) الجمعية العامة العادية وغير العادية بنسبة حضور بلغت نحو 80%، حيث أقرت الجمعية توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% (متضمنة 10% تم توزيعها خلال النصف الأول من 2023) وأسهم منحة بنسبة 9% للمساهمين، وجرى كذلك اعتماد جميع بنود الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.



وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية للبنك، قال رئيس مجلس الإدارة حمد المرزوق إن «بيتك» واصل خلال 2023 استراتيجيته الممتدة على مدى الأعوام السابقة، التي أسفرت عن تحقيق أفضل مستوى من الأداء المالي المتميز، وتقديم عديد من الخدمات والمنتجات والمبادرات التي ساهمت في المحافظة على ريادته، وتلبية احتياجات عملائه ونيل رضاهم كهدف أصيل من أهدافه.



وأضاف «يمكنني القول إننا قد نجحنا خلال عام 2023 في تحقيق الأهداف الرئيسية في استراتيجيتنا، متغلبين على صعوبة البيئة التشغيلية والتحديات المختلفة، وقد شهد 2023 نجاح خططنا الاستراتيجية، التي عززت بدورها مكانتنا الريادية، وساهمت بشكل واضح في انتقال مجموعة «بيتك» إلى مرحلة محورية جديدة».



التوسع الإقليمي



وأوضح المرزوق أن التوسع الإقليمي يأتي على رأس خطط البنك، وذلك من خلال الاستحواذ على البنك «الأهلي المتحد ـ البحرين» الذي آتى ثماره خلال عامه الأول، حيث نجحت مجموعة «بيتك» في تحويل الأهداف الموضوعة إلى إنجاز فعلي نفتخر به، منطلقين من عدة معايير تراعي أهدافنا المستدامة، والتي انعكست إيجابا في العديد من المؤشرات الإيجابية، منها زيادة القيمة السوقية للمجموعة، حيث أصبح «بيتك» أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، والأعلى محليا في القيمة السوقية الرأسمالية، كما توسعت خدماتنا لتشمل دولا استراتيجية جديدة منها بريطانيا والإمارات ومصر وغيرها.



وقال «لقد نجحنا في إتمام عملية التحويل من الخدمات المصرفية التقليدية للبنك الأهلي المتحد (البحرين) إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، وقد حصل البنك رسميا على رخصة مصرف تجزئة إسلامي لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من مصرف البحرين المركزي بتاريخ 10 ديسمبر 2023».



وتابع «فخورون بانتهائنا من عملية تحول البنك الأهلي المتحد (البحرين) من نشاطه التقليدي إلى الإسلامي بوقت قياسي وسلاسة عالية، حيث سيعمل البنك على تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يشمل خدمات الأفراد، خدمات الشركات، أدوات التوفير والاستثمار، إضافة إلى حلول تمويل التجارة وإدارة الثروات».



وأضاف «سنتمكن برغم المتغيرات المتسارعة في البيئة المحيطة من توجيه قدراتنا المالية نحو فرص استثمارية واعدة تنمي ثروة العملاء والمساهمين بصورة مستدامة وتخدم التطور الاقتصادي والاجتماعي».



ميزانية قوية



وقال المرزوق إنه في ظل التباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي، يدرك «بيتك» أهمية الحفاظ على قوة ميزانيته العمومية لتعزيز مرونته وقدرته على التكيف لأبعد مدى، ويحتفظ باحتياطي رأسمالي قوي، مستفيدا من مستوى السيولة الوفيرة والتنوع المستمر في التمويل، ومن هنا كان التركيز على تعزيز المركز المالي للمجموعة وتقويته.



وأضاف أن «بيتك» نجح بتحقيق أفضل مستويات ومعدلات الأرباح على مستوى القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تحقيق أعلى نسب العوائد على مجمل المؤشرات الرئيسية، وقد حرصنا على تعزيز قاعدة ونسبة كفاية رأس المال، بالإضافة إلى تعزيز جودة الأصول، وترشيد النفقات وتنمية الأرباح التشغيلية وتعزيز الإيرادات وتنوعها، ما حقق المتانة المالية والكفاءة والنمو المتوازن والمستدام في بنود الميزانية كافة.



وتابع «بعد أن اكتمل بنجاح مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد- البحرين، تقدم «بيتك» بعرض الاندماج عن طريق الضم مع البنك «الأهلي المتحد ـ الكويت»، ووافقت الجمعية العمومية غير العادية في الجهتين على قرار الاندماج، بحيث تكتمل الخطوات وفق الخطط المعتمدة وحسب الإجراءات».



إدارة المخاطر بتحفظ



وذكر المرزوق «رغم ما يتمتع به «بيتك» من ركائز أساسية متينة، واصلنا نهجنا المتحفظ في إدارة المخاطر، وأولينا اهتماما كبيرا لهذا الجانب خلال عام 2023، تقديرا للتطورات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، التي من شأنها التأثير على البيئة التشغيلية في الأسواق التي نعمل فيها».



وأضاف أنه من النتائج الإيجابية لذلك، حافظ «بيتك» على نمو ثابت في محفظة التمويل والودائع، مع تسجيل تقدم جيد على مختلف مؤشرات الأداء، تماشيا مع توقعاتنا على المدى المتوسط والطويل، الأمر الذي يعكس سياسة مستقرة بناءة، ويعبر أيضا عن ثقة العملاء في «بيتك» ومنتجاته وجودة العلامة التجارية التي نحرص على ترسيخها، للحفاظ على زخم النمو.



وتابع «نجح «بيتك» في تقديم جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية السهلة ضمن توجهه الشامل لرقمنة جميع الأعمال والخدمات والمنتجات، وطرق الحصول عليها، من خلال KFH Online، وأجهزة XTM وATM، وفروع KFH- GO الذكية، بحيث يتم تحول العملاء من القنوات التقليدية للمعاملات والخدمات الأساسية إلى قنوات «بيتك» الرقمية».



شريك إستراتيجي للمجتمع



وشدد المرزوق على أن «بيتك» حافظ على مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في القطاع المصرفي في الكويت، حيث يضطلع منذ تأسيسه بدور مهم في دعم وتمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر، ويعتبر «بيتك» شريكا استراتيجيا للمجتمع، وحقق نموا في محفظته التمويلية لقطاع الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يعد الأول على مستوى السوق في هذا المجال.



وأضاف «امتدت مساهمات «بيتك» التمويلية للنطاق الإقليمي من خلال المشاركة في صفقات تمويل لمشاريع الكهرباء والبتروكيماويات وصناعة الطيران على المستوى الإقليمي، بلغ إجماليها 10.5 مليارات دولار في 3 دول خليجية، بالإضافة إلى صفقة تمويل مجمع لصالح جمهورية مصر العربية بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة».



وأكد أن إدارة العمليات للمجموعة أثبتت مرة أخرى قوة الإمكانات التشغيلية التي يتمتع بها «بيتك»، حيث كانت حجر زاوية أساسيا للمجموعة في ظل ما حققته من نجاحات عدة تؤكد كفاءتنا وتميزنا واهتمامنا بتلبية متطلبات العملاء.



واستفادت العمليات أيضا من أتمتة العمليات الروبوتية RPA التي كان لها تأثير كبير على دعم العمليات، ما أدى إلى تحسين الكفاءة بشكل منقطع النظير وتخفيض التكاليف إضافة إلى تمكين كفاءات «بيتك» من التركيز على المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها أن تعزز قدرتنا التنافسية والقيمة المقدمة.



الاستجابة لطموحات العملاء



وضمن جهود توسيع الحصة السوقية ومواجهة المنافسة، قال المرزوق إن «بيتك» واصل توفير مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات في قطاع الخدمات المصرفية والمالية الخاصة، حيث أطلق «بيتك» وشارك في عديد من الحملات التي تركز على العملاء بالمشاركة والتعاون مع الشركات الكبرى.



وأضاف أنه تحقيقا لمفهوم البنك الأول على مستوى السوق والأكثر قبولا واستجابة لطموحات العملاء، أطلقنا عديدا من الخدمات والمنتجات المميزة لاستقطاب شرائح معينة من العملاء، منها خدمة الكاش للطوارئ، وبرنامج تبادل الخبرات مع «بيتك ـ تركيا» لخدمة العملاء في البلدين، مع إطلاق قنوات دفع جديدة ومزايا وهدايا نقدية لجذب العملاء وتعزيز الولاء.



كما واصلت الموارد البشرية للمجموعة التركيز على زيادة معدل التكويت والاهتمام بتنمية وتطوير الكفاءات الوطنية، حيث تجاوزت نسبة التكويت 81%، وإبراز دورنا ومساهمتنا في الاقتصاد الكويتي، مما يسلط الضوء على «بيتك» كخيار أفضل للتوظيف.



وتابع «نحرص في «بيتك» على تنفيذ خطة التعاقب الوظيفي مع مواصلة الدفع باتجاه تولي الكويتيين وظائف الإدارة الوسطى، والإدارة التنفيذية، ويدعم ذلك تحقيق أهداف توطين العمالة في «بيتك»، وذلك ما لمسناه في تولية أبناء الوطن مراكز قيادية تجسيدا لهذا المبدأ، حيث نفخر أن لدى «بيتك» أكبر عدد من الموظفين الكويتيين بالبنوك والقطاع الخاص الكويتي».



استدامة الأعمال



وقال المرزوق «نؤمن بأن استدامة أعمالنا واستمرار نجاحنا يترسخ كلما عزز «بيتك» دوره الاجتماعي، من خلال مساهمات عديدة لتنمية المجتمع، والاستدامة البيئية، وعملا بذلك قدم «بيتك» عديدا من المبادرات البيئية، بشراكة مع جهات حكومية وخاصة لحماية البيئة، وأطلق «خدمة التمويل الأخضر» في إطار تبني التوجه العالمي نحو الاستدامة، إذ أطلق مبادرة بارزة للتمويل الإسكاني الصديق للبيئة، تؤكد التزامنا بتطوير حلول الإسكان الصديقة للبيئة من خلال توفير التمويل المخصص للبنى التحتية الذكية والمستدامة بيئيا».



وأضاف «خلال العام 2023، حصل «بيتك» وشركاته على 25 جائزة مصرفية قيمة من جهات عالمية مختصة بمتابعة وتقدير أعمال المصارف الكبرى، هذا علاوة على ما يتمتع به «بيتك» من جدارة ائتمانية عالية، تؤكدها وكالات التصنيف العالمية».



وفى الختام، قال المرزوق «يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، والشكر موصول لبنك الكويت المركزي وجميع الجهات الرقابية، على دعمهم المتواصل للقطاع المصرفي في دولة الكويت، كما يتوجه المجلس أيضا بالتحية والشكر إلى المساهمين والعملاء، وإلى إدارة البنك التنفيذية وجميع موظفي البنك، على ما أبدوه من جهود وتعاون خلال هذا العام».



نتائج غير مسبوقة



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب الرشود، خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للبنك، «لقد حققت مجموعة «بيتك» أداء متميزا، وأحرزت نتائج غير مسبوقة وفق كل مؤشرات الأرقام والأعمال، مما عزز مكانة «بيتك» وأضفى مزيدا من القيمة والجودة على خدماته، وأضاف مزايا كبيرة لعملائه».



وأضاف «لقد تضافرت محفزات النمو القوي لجميع قطاعات الأعمال في المجموعة، من خلال شبكة خدمات مصرفية ومنتجات مالية رقمية مبتكرة، عززت تجربة العميل، وجعلت مجموعة «بيتك» تتصدر قائمة العلامات التجارية المالية والمصرفية في الأسواق التي تعمل فيها حول العالم».



وتابع «لعل من أهم ما لمسناه العام الماضي، الأداء الإيجابي المتناسق والتعاون بين جميع الإدارات ووحدات المجموعة، إذ جاءت الإنجازات وفق رؤية موحدة وتصور شامل ومتكامل، لتتعزز ريادة «بيتك» وتتواصل مسيرة نجاحه التي لا تقتصر على مجال أو سوق واحد، كما أنها ذات مؤشرات حقيقية وتتمتع بفرص نمو عالية حاضرا ومستقبلا».



التخطيط الإستراتيجي



وعلى صعيد التخطيط الاستراتيجي خلال عام 2023، قال الرشود إن «بيتك» تبنى خططا مرنة نجحت في بلوغ الأهداف الموضوعة في ظل الركائز الرئيسية لاستراتيجية للمجموعة، وتابع تنفيذها بكفاءة عبر معايير قابلة للقياس والتطبيق، مكنته من إتمام المشاريع الاستراتيجية التي وضعها في السابق، وبادر بصياغة أهداف أخرى تسعى المجموعة لتحقيقها بالسنوات المقبلة.



وأضاف «قامت وظيفة الاستراتيجية بتطوير استراتيجية 2023 بالتناغم مع أطراف المجموعة المنتشرة في الأسواق الرئيسية حول العالم، من خلال دراسات السوق المحلي والإقليمي والعالمي، وتحديد أحدث الاتجاهات المصرفية، وعمل تحليل SWOT على إدارات «بيتك» لتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وتذليل العقبات لبلوغ الأهداف».



وتابع «تقوم وظيفة الاستراتيجية أيضا بمتابعة انطباع العملاء ورؤيتهم لتجربتهم المصرفية مع «بيتك»، وعملت لإثراء خبرتهم وتعزيز ولائهم في ظل متابعة مؤشرات البيئة الخارجية والمستجدات والمتغيرات المتلاحقة، عبر أدوات التخطيط والتحليل، وتمكنت مجموعة «بيتك» خلال العام الأول للمشروع الاستراتيجي بالاستحواذ على البنك «الأهلي المتحد ـ البحرين» من تعظيم مؤشراتها، مما انعكس إيجابيا على قيمتها السوقية حتى غدت الأعلى في السوق الكويتي».



إدارة الخزينة للمجموعة



ونتيجة للنمو المرتفع في موجودات مجموعة «بيتك»، قال الرشود إن إدارة الخزانة للمجموعة اتخذت خطوات مهمة بتوقعها ارتفاع العوائد فعملت على ترتيب سيولة فعالة تراعي التكلفة والتمويل المستقر لأعمال المجموعة.



وأضاف انه بفضل معرفتها بالأسواق، مهدت لدخول «بيتك» السوق كأكبر بنك في الكويت، ليساهم في خدمة العملاء بتحسين تكلفة التمويل وزيادة معدل العائد مع تنويع التمويل، إلى جانب تقديم خدمات متواصلة للعملاء في الكويت وعبر المجموعة.



وتابع «بفضل النهج الذي اتبعناه لتحسين التمويل وتأمين أدنى تكلفة في عام 2023، كان لدينا أساس قوي في أسواق النقد والقدرة على تزويد عملاء «بيتك» بالمنتجات الأكثر تطورا، لنكون صناع سوق تنافسيين ونشطين في التعاملات بالدينار والدولار والعملات العالمية والخليجية».



في هذا السياق، واصلت الخزانة للمجموعة أنشطتها الاستثمارية وصناعة السوق في سوق رأس المال الأولي والثانوي، كونها واحدة من أنشط صناع السوق، وفاقت تداولاتها 13 مليار دولار خلال العام، واستمرت في توسيع نطاق تداولها للصكوك قصيرة الأجل من إصدارات المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة IILM.



تمويل المشاريع الكبرى



وقال الرشود إن «بيتك» واصل دوره في توفير التمويل اللازم للشركات والمشاريع الكبرى على المستوى المحلي والإقليمي، حيث شارك خليجيا في صفقة تمويل مشترك بين عدة مصارف لصالح الشركة السعودية للكهرباء وبلغ إجمالي قيمة الصفقة 3 مليارات دولار.



كما شارك في صفقة تمويل مجمع لصالح شركة «راس لفان» للبتروكيماويات، وبلغ إجمالي قيمة الصفقة 4.4 مليارات دولار لغرض تمويل إنشاء وتطوير وتشغيل مشروع «راس لفان» للبتروكيماويات في قطر، كما شارك في صفقة تمويل مجمع لصالح شركة دبي لصناعات الطيران، وإجمالي قيمة الصفقة 1.6 مليار دولار.



وشارك في صفقة تمويل مجمع لصالح حكومة إمارة الشارقة بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دولار، وبالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة شارك «بيتك» في صفقة تمويل مجمع لصالح الحكومة المصرية ممثلة بالهيئة العامة للسلع التموينية مع تغطية معينة من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار والائتمان وبلغت قيمة الصفقة 882 مليون دولار.



تكنولوجيا المعلومات



وعلى صعيد تكنولوجيا المعلومات، قال الرشود إن «بيتك» استمر في التحول الرقمي وتطوير جميع الخدمات والمنتجات والأنشطة والأعمال اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة، وأنجز قطاع تكنولوجيا المعلومات عديدا من المشاريع المتطورة من أبرزها، تقديم تجربة مبتكرة للتعرف على العملاء في فروع «بيتك» من خلال استخدام تقنية التعرف على الوجه، حيث يتم التعرف على زائري فروع «بيتك» باستخدام الهوية البيومترية للوجه.



وأضاف أنه من خلال تطبيق أتمتة العمليات روبوتيا RPA تم اختيار عدد من العمليات والوظائف التي كانت تتم يدويا لأقسام التشغيل والمخاطر، وأتمتتها فأصبحت تنجز بأقل قدر من التدخل البشري، وطبقت بنجاح على عدد من العمليات، فيما يجري تعميم ذلك على عمليات أخرى.



كما جرى تطوير نظام Puffin وربطه بتطبيق «تم» لتفعيل خدمة الإشعارات المباشرة، وتمكين أجهزة نقاط البيع التابعة لـ «بيتك» من دعم الاسترداد النقدي الكامل والجزئي لمبالغ عمليات الدفع التي تمت باستخدام بطاقات السحب الآلي (تلامس ومن دون تلامس)، وتدشين خدمة أول جهاز محمول في السوق D-POS، ليمكن مسؤولي البيع المباشر من ضم العملاء وفتح ملفات وحسابات للعملاء على أنظمة «بيتك» على الفور وفي أي مكان.



كما تمت ترقية وتطوير أنظمة «بيتك» المختلفة لدعم التكامل مع نظام الدفع عبر الحدود لدول مجلس التعاون الخليجي «آفاق» GCC RTGS، لأقصى استفادة من ربط أنظمة التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي RTGSS لدول مجلس التعاون الخليجي.



الخدمات المصرفية



وتعزيزا لخبراتنا المصرفية الواسعة، قال الرشود إن «بيتك» واصل التزامه تجاه عملائه وحرص على تقديم أفضل تجربة مصرفية على مستوى السوق الكويتي، وبناء على تميزنا في الخدمات المصرفية، سعى «بيتك» إلى تزويد عملائه من الأفراد والشركات بالقنوات والمنتجات والخدمات والحلول المصرفية لتلبية متطلباتهم بأقصى درجات السهولة والراحة وبأكثر الطرق أمانا.



وفي قطاع الخدمات المصرفية والمالية الخاصة، أطلق «بيتك» وشارك في عديد من الحملات التي تركز على العملاء بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الكبرى لتوفير عروض خاصة وحصرية. وإيمانا منا في «بيتك» بأهمية الاستثمار في شباب اليوم الذين يمثلون المستقبل، اتخذنا خطوات كبيرة هذا العام لإطلاق بنك «تم» الرقمي، الذي يركز على شريحة الشباب، وهو أول بنك رقمي كويتي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.



المنتجات المبتكرة



وفي إطار جهود «بيتك» نحو الرقمنة وتوفير أفضل الخدمات لفئة الشباب، أطلقنا بنك «تم» الرقمي، أول بنك رقمي إسلامي في الكويت، شاملا الخدمات التالية: تفعيل رقم واتساب جديد خاص باستقبال عملاء «تم» وإضافة خدمات خاصة بحسابات عملاء «تم» في أنظمة خدمة العملاء لتقديم الدعم اللازم لخدمات رسائل التفعيل وخدمات البطاقات الإلكترونية والدفع المسبق، مع تحديث نظام مطالبات كي نت وأجهزة السحب الآلي لخدمة عملاء «تم».



ويشهد لإنجازات «بيتك» في تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة أنه صنف «رائد سوق» بفئة الحلول الرقمية على مستوى الكويت من مجلة «يوروموني» العالمية.



ونظرا لعلاقة الشراكة التي يعتمدها «بيتك» مع الشركات العاملة في السوق، أطلقنا عديدا من الحملات، تضمنت مجموعة من المزايا لجميع فئات المنتجات بما في ذلك مجموعة تنافسية من خيارات التمويل الشخصي بأسعار تفضيلية مع إمكانية تأجيل سداد بعض الأقساط ومزايا بطاقات الائتمان التي تلبي احتياجات نمط حياة العميل.



وبادر «بيتك» بإطلاق خدمة هي الأولى من نوعها على مستوى السوق ممثلة في «التمويل الأخضر»، إذ أطلق مبادرة بارزة للتمويل الإسكاني الصديق للبيئة، حيث تؤكد هذه المبادرة التزامنا بتطوير حلول الإسكان الصديقة للبيئة من خلال توفير التمويل المخصص للبنى التحتية الذكية والمستدامة بيئيا. ومن خلال قيادة هذه المبادرة، نحن لا نستجيب لطلب السوق المتزايد على خيارات الإسكان الصديق للبيئة فحسب، بل نعزز أيضا دور «بيتك» في مجال الاهتمام البيئي.



الرقابة الشرعية



وذكر الرشود أن قطاع الشريعة في «بيتك» استمر خلال عام 2023 في أداء مهامه وعمله على أكمل وجه، وغطى كل المجالات والمشاريع والخطط والمتضمنة لمشروع الاستحواذ والدمج مع البنك الأهلي المتحد، حيث نفذت إدارة التدقيق الشرعي الداخلي للمجموعة أعمال التدقيق الشرعي على قطاعات وإدارات «بيتك» حسب الخطة المعتمدة لعام 2023، كما أجرت إدارة البحوث والاستشارات الشرعية المراجعة الشرعية على العقود والمنتجات والاتفاقيات والسياسات الواردة من قطاعات «بيتك» وإداراته، وردت على الأسئلة والاستفسارات الشرعية المعروضة عليها ورفعت ما يتطلب منها إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للحصول على الرأي الشرعي، وفي مجال نشر الوعي والثقافة الشرعية بين العملاء والموظفين، تم الرد على الأسئلة والاستفسارات الشرعية الواردة من العملاء عبر الهاتف، كما تم إعداد نشرات فقهية اقتصادية ونشرها للموظفين عبر القنوات الإلكترونية المتاحة في «بيتك».



وفي الختام، قال الرشود «يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، والشكر موصول إلى بنك الكويت المركزي وجميع الجهات الرقابية على دعمهم المتواصل للقطاع المصرفي في دولة الكويت».



نجاح رقمي غير مسبوق



قال حمد المرزوق إن «بيتك» تمكن من طرح العديد من الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المبتكرة ضمن نجاح غير مسبوق لاستراتيجية التحول الرقمي، توجت بإطلاق بنك «تم» وهو أول بنك رقمي إسلامي في الكويت، وتواصلت الابتكارات لبناء الحلول المالية والتمويلية التي تتمحور حول احتياجات وتطلعات العملاء.



وأضاف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات نفذ أكثر من 100 مشروع لخدمات ومنتجات وممارسات مصرفية وتمويلية، شملت جوانب العمل المختلفة، مع تطوير البنية التحتية التكنولوجية، ومصدات الأمن السيبراني وتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي والتعاون مع شركات التقنيات المالية «فنتك».



كما كان لـ «بيتك» السبق في إطلاق عديد من الخدمات الرقمية بالكويت، منها خدمة التعرف على السمات البيومترية للوجه في الفروع، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية بأنواعها، ومنصة «زاهب» الرقمية للشركات، وخدمة «التمويل أونلاين» للشركات، وخدمة التحويل من البطاقات مسبقة الدفع إلى الحساب، مع خمس محافظ رقمية لتسهيل الدفع الإلكتروني.



7.5 مليارات دولار إصدارات الصكوك



واصلت مجموعة «بيتك» حضورها الريادي في مجال إصدارات الصكوك الدولية، فقد نجحت شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية للمجموعة، في إدارة وترتيب إصدارات صكوك تتجاوز قيمتها 7.5 مليارات دولار لجهات إصدار متنوعة، تغطي الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات، عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، وأثبتت دورها الجوهري من خلال عملها مديرا رئيسيا مشتركا ومدير اكتتاب للعديد من صفقات الصكوك الأخرى.



وبلغ تداول العملاء الأفراد في «بيتك» بسوق رأس المال 45 مليون دولار مقارنة بـ 20 مليون دولار 2022، بزيادة 125%، وفي إطار مبادرة «بيتك» للاستدامة، وسعت الخزانة نطاق الاستثمار بالصكوك الخضراء المتوافقة مع الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ووصل إجماليها إلى 294 مليون دولار في 2023 بزيادة 362% عن العام السابق.



«بيتك كابيتال».. دور ريادي وجوهري



أثبتت «بيتك كابيتال» دورها الجوهري من خلال عملها كمدير رئيسي مشترك ومدير اكتتاب للصكوك السيادية التركية بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار ولصكوك الراجحي بقيمة مليار دولار، وصكوك بنك دبي الإسلامي بقيمة مليار دولار، والإصدار الأول لشركة «إير ليس» البالغ 600 مليون دولار، وصكوك بنك أبوظبي الأول بقيمة 500 مليون دولار.



كما حصدت الشركة في 2023 نحو 10 جوائز مرموقة عن صفقات في مجالات عديدة من مؤسسات مختلفة، ونجحت «بيتك كابيتال» في زيادة رأسمال صندوق «ريت» REIT بتغطية بنسبة 149% وبمبلغ 46.1 مليون دينار من أصل رأس المال المطلوب البالغ 31 مليون دينار، وقد حصلت «بيتك كابيتال» على تصنيف «رائد سوق» بفئة الخدمات المصرفية الاستثمارية على مستوى الكويت من مجلة «يوروموني» العالمية.



%100 نسبة التكويت بالتعيينات



قال عبدالوهاب الرشود إنه استمرارا لجهود الاهتمام بالموظف، تميزت إدارة الموارد البشرية والتحول لمجموعة «بيتك» بإنجازات غير مسبوقة على الساحة المحلية والعالمية، حيث حققت جائزتين ذهبيتين وجائزة برونزية من مجموعة «براندون هول» العالمية في عام 2023.



وأضاف «إذا كنا نعتز بأننا نجحنا في بناء ثقافة في الإدارة تعزز التمكين وتطوير الكفاءات والفكر الإبداعي في العمل، فإن الموارد البشرية والتحول للمجموعة تظهر تفانيها الكبير في تعزيز التوطين من خلال جهود التوظيف الضخمة، حيث تم توظيف حوالي 400 موظف وبنسبة تمثيل نسائي بلغت 22% ونسبة تكويت 100% من إجمالي هذه التعيينات».



خدمات وحلول مصرفية متميزة



قال الرشود إن «بيتك» أطلق بنجاح عدد من الخدمات والحلول المصرفية، وذلك كما يلي:



٭ توسيع نطاق التوقيع الرقمي لمنتجات إضافية من خلال الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.



٭ خدمة Emergency Cash التي توفر للعملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم الحصول على جزء من رواتبهم مقدما.



٭ الهدية النقدية، وهي هدية مالية فورية تصل إلى 400 دينار عند تحويل العميل راتبه إلى «بيتك».



٭ «زاهب»، تم إطلاق منصة الدفع الرقمية الجديدة للتجار ليتمكن العملاء من الشركات من الدفع عن طريق إنشاء روابط دفع وQR دون الحاجة إلى أجهزة نقاط البيع.



٭ إطلاق Google Pay لتزويد حاملي البطاقات بقناة دفع جديدة.



٭ برنامج تبادل الخبرات مع «بيتك ـ تركيا» الذي أدى إلى تحسين العلاقات مع العملاء ومستويات الرضا وتجاوز الحواجز اللغوية.



٭ مركز خدمة «بيتك ـ تركيا»، تم إطلاقه من خلال المبادرة الناجحة لتناوب الموظفين حيث يمكن للعملاء أداء خدمات مختارة دون الحاجة للسفر إلى تركيا.



دور اجتماعي بارز وريادي



أشار الرشود إلى أن «بيتك» واصل الدعم المستمر للمبادرات الهادفة إلى دعم قدرات المجتمع ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وإطلاق الحملات التوعوية، وحماية البيئة، ودعم الممارسات المستدامة، الأمر الذي عزز مكانة «بيتك» الريادية في التنمية المجتمعية المستدامة.



وأضاف «واصل «بيتك» دعمه للمبادرات المجتمعية الاستراتيجية والإغاثية داخل الكويت وخارجها، مثل مساهمته بمبلغ 20 مليون دولار في الجهود الإغاثية لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسورية، وتوفير الاحتياجات العاجلة للمتضررين، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي».



26 جائزة مرموقة



قال الرشود إن الجوائز التي فاز بها «بيتك» على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، والتي يبلغ عددها 26 جائزة، إنما تعبر عما قدمه من ابتكار وخدمات ومنتجات مصرفية متطورة وتؤكد دور «بيتك» الريادي في التحول الرقمي ونقل التجربة المصرفية إلى آفاق جديدة، وتحقيق تطلعات العملاء، وقوة أدائه المالي، وريادته في صناعة التمويل الإسلامي.



وأوضح انه من أبرز الجوائز التي حصدها «بيتك» خلال 2023، جائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم» من مجلة «غلوبل فايننس» العالمية، وجائزة بنك العام ـ الكويت من المجلة المصرفية العريقة «ذي بانكر»، و«أفضل بنك إسلامي في معايير الاستدامة في العالم» من مجلة «يورموني» العالمية.