

نظمت مجموعة الساير فعالية السلامة على الطرق مع الجامعة الدولية بالكويت كجزء من أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويهدف إلى التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع من أجل خفض الحوادث المرورية، واستهدفت الفعالية طلاب الجامعة وركزت على زيادة الوعي بخطورة استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة وأهمية ارتداء حزام الأمان وضرورة تجنب القيادة العشوائية، حيث تم تقديم إحصاءات عن حوادث الطرق في الكويت، وشارك أكثر من 50 طالبا ومعلما من خلال جلسات الأسئلة والأجوبة، مؤكدة على أهمية اتباع قواعد السلامة المرورية.

كما شارك «فريق الإسناد والإنقاذ الكويتي»، شريك مجموعة الساير، في هذه الحملة وقام باستعراض إجراءات السلامة على الطرقات في حالات الطوارئ وممارسات السلامة في القيادة باستخدام سيارات تويوتا ذات الدفع الرباعي المجهزة بالكامل للإنقاذ.

كما تمت المشاركة في «الملتقى الأول للسلامة المرورية» الذي أقامته «جمعية المهندسين الكويتية» في 6 مارس 2024، تحت شعار «الوسائل الحديثة للسلامة المرورية وأثرها على تقليل حوادث الطرق» والذي يعني سلامة جميع مستخدمي الطريق من قائدي مركبات ومشاة بجميع أعمارهم وأجناسهم، وكذلك تقليل الأضرار المادية الناتجة من حوادث الطرق.

كما تم وضع ركن خاص لعرض مواصفات السلامة والأمان التي تمتاز بها مركبات تويوتا، مسلطة الضوء على التزام الشركة بتعزيز سلامة السائقين والركاب.



كما لعبت «إدارة تأجير سيارات تويوتا» دورا حيويا في تعزيز سلامة الطرق من خلال المشاركة في حملة السلامة على الطرق التي نظمتها «شركة البترول الوطنية الكويتية»(KNPC) للقيادة الآمنة في 3 و4 مارس 2024 في المبنى الرئيسي لشركة KNPC في الأحمدي.

وقد تم تقديم عرض شامل حول أحدث تقنيات السلامة والأمان في مركبات تويوتا، وتم تسليط الضوء حول توعية أفراد المجتمع وتحسين مستوى الالتزام بقواعد المرور والمساهمة بالتالي في الحد من الحوادث المرورية التي أصبحت ظاهرة خطيرة لما يترتب عليها من وفيات وإصابات وخسائر جسيمة.



علاوة على ذلك، قدم «مركز تدريب تويوتا الفني» دورة تدريبية لطلاب «مدرسة جابر الأحمد الصباح الثانوية» في 5 و6 مارس عن المركبات الهجينة والكهربائية وشرح مبادئ عملها وما تتميز به من تقنيات حديثة في الأمان والسلامة، والتأكيد على أهمية القيادة المسؤولة واتباع قواعد المرور وارتداء حزام الأمان وتجنب التشتت على الطريق، وأهمية الصيانة الدورية واستخدام قطع الغيار الأصلية لضمان أداء المركبة الأمثل وطول عمرها ما يسهم في تقليل الحوادث على الطرقات.



وقد أكد م.نهاد الحاج علي، مدير مجموعة التميز المؤسسي في مجموعة الساير، حول مدى التفاني الذي توليه الشركة للسلامة المرورية وتمكين المجتمع، حيث تعطى الأولوية لتعزيز الوعي بسلامة الطرق وتزويد الطلاب بمعرفة القيادة الآمنة ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى شركائنا: شركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC)، الجامعة الدولية بالكويت (IUK)، جمعية المهندسين الكويتية ومدرسة جابر الأحمد الصباح الثانوية للمشاركة معا في أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتوعية بالقيادة الآمنة وسلامة الطريق.