

مبارك الخالدي والدوحة - فريد عبدالباقي



يجري منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريبه الأول في الدوحة الليلة وتحديدا على ملعب أكاديمية أسباير استعدادا لمواجهة منتخب قطر بعد غد الخميس ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لكأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك 2026 وكأس آسيا في السعودية 2027. ومن المقرر أن يجري «الأزرق» حصته التدريبية الأخيرة والرئيسية غدا الأربعاء على ملعب ستاد جاسم بن حمد بنادي السد الذي يستضيف المواجهة.



واختتم «الأزرق» أمس معسكرا قصيرا أقامه في أبوظبي تحضيرا لخوض اللقاء المرتقب، إذ استقر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي بينتو ومساعده الوطني أحمد عبدالكريم، على التشكيلة التي سيخوض بها المباراة بنسبة كبيرة في ظل غياب عدد من أبرز عناصره لأسباب متفاوتة، ومنهم المهاجم شبيب الخالدي ولاعبو الخبرة سلطان العنزي وفهد الهاجري وسامي الصانع وأخيرا بندر السلامة.



هذا، وصرح مدير منتخبنا الوطني عبدالرحمن الموسى، بأن معسكر أبوظبى شهد وقوف بينتو على جهوزية اللاعبين قبل مواجهة الخميس، مضيفا أن المعسكر ركز على رفع الحالة الذهنية للاعبين، وتضافر الجهود الإدارية والفنية مع اللاعبين لتقديم أفضل مستوى أمام «العنابي»، مشيدا بالتزام اللاعبين في التدريبات اليومية.



وأعرب الموسى عن أمنياته بأن يقدم لاعبو «الأزرق» أفضل ما لديهم أمام بطل آسيا وتحقيق نتيجة مرضية في التصفيات.



ونوه إلى أن وفد المنتخب سيعود ظهر الجمعة المقبل إلى الكويت، قبل أن ينتظم في معسكر داخلي مساء اليوم ذاته استعدادا لمواجهة «العنابي» من جديد في 26 الجاري في الجولة الرابعة من التصفيات.



استعدادات قطرية



من جانبه، يخوض «العنابي» مرانه الرئيسي مساء اليوم تحت قيادة المدرب الإسباني ماركيز لوبيز.



ومن المقرر أن يعقد مساء غد المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة بقاعة المؤتمرات بنادي السد، وذلك بحضور مدربنا البرتغالي روي بينتو برفقة أحد لاعبي «الأزرق»، الذي يبدأ في الـ 9:30 مساء، على أن يسبق مؤتمر منتخب قطر في الـ 8:30 مساء بحضور المدرب الإسباني ماركيز لوبيز، وأحد لاعبي «العنابي»، كما سيعقد الاجتماع الفني للمباراة مساء غد أيضا. وقد حدد الاتحاد الآسيوي موعد تدريب «الأزرق» الأخير في الـ 10:00 مساء بملعب المباراة، فيما يخوض «العنابي» مرانه في الـ 8:45 مساء.



ويتصدر العنابي المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين على أفغانستان والهند، يليه الكويت والهند برصيد 3 نقاط ثم أفغانستان بدون نقاط.



العتيقي يشيد بلاعبي«الأولمبي»



من جهة أخرى، صرح مدير منتخبنا الأولمبي جراح العتيقي، بأن «الأولمبي» واصل تدريباته ضمن معسكره الحالي في أبوظبي، مشيرا إلى أن هذا الإعداد يعتبر الأخير قبل خوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما بقطر خلال الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو المقبلين، موضحا أن المنتخب سيواصل تدريباته حتى موعد ختام المعسكر في 26 الجاري.



وأشاد العتيقي بالتزام اللاعبين بتعليمات الجهازين الإداري والفني وحرصهم على الانضباط في التدريبات اليومية وتقديم أفضل ما لديهم، معربا عن أمنياته بأن يقدم الأولمبي أفضل مستوى في النهائيات.