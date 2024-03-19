

توج نادي اليرموك بطلا للدوري العام للاسكواش للرجال بعد ان احتل المركز الأول برصيد 43 نقطة، وجاء النصر في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، فيما تمكن القرين من احتلال المركز الثالث بعد خوض مباراة فاصلة مع فريق الكويت بعد تساويهما برصيد 40 نقطة، واستطاع القرين حسم الفاصلة بالفوز 2 - 1.



وفي ختام مباريات الدوري لجميع الفئات السنية الخميس الماضي جرى تتويج الفرق الفائزة وتقليد الميداليات الملونة للفرق الفائقة، وشارك في مراسم التتويج نائب رئيس الاتحاد خالد الحبيب وأمين السر العام حامد العمران وعضو مجلس الإدارة أحمد العدواني بحضور مدير اللعبة بنادي خيطان عمر العتيبي وعضو مجلس إدارة نادي النصر بندر العدواني.



ومثل فريق اليرموك اللاعبين عمار التميمي، وعلي الرامزي، وشملان حاجي، وعمار محمد حسين، وجاسم الغريب ومحمد العمران.



يذكر ان القرين توج بطلا في فئة تحت 19 سنة وجاء خيطان ثانيا واليرموك ثالثا، وفي فئة تحت 17 سنة احتل ناشئو القرين المركز الأول وجاء خيطان ثانيا واليرموك ثالثا. وفي فئة تحت 15 سنة أحرز القرين المركز الأول وحل خيطان ثانيا واليرموك ثالثا، فيما تمكن أشبال خيطان من التتويج في فئة تحت 13 سنة وجاء القرين ثانيا والعربي ثالثا. وأخيرا في فئة البراعم تحت 11 سنة تألق لاعبو الكويت محققين المركز الأول، وجاء القرين ثانيا، واحتل خيطان المركز الثالث.