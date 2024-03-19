نظّم مجمع اللغة العربية بالشارقة ندوة تحضيرية في العاصمة الموريتانية نواكشوط لإطلاق مشروع «المعجم العربي ـ الأفريقي» بمشاركة خبراء ومتخصصين في صناعة المعاجم اللغوية بهدف اكتشاف وتأصيل العلاقة بين اللغة العربية واللغات الأفريقية التي بقي أكثرها حتى وقت قريب يستخدم الحرف العربي في كتابة النصوص.



وأقيمت الندوة برعاية صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجمع اللغة العربية بالشارقة.



وتبادل المشاركون في الندوة التحضيرية لمشروع «المعجم العربي ـ الأفريقي» وجهات النظر حول أفضل السبل لتنظيم المادة المعجمية حيث تم طرح عدة آليات مثل الترتيب حسب الحقول الدلالية أو الأبجدية وكذلك اعتماد معجم الألفاظ وعكست النقاشات الجهود المبذولة لتعميق الصلة بين اللغة العربية واللغات الأفريقية مستفيدين من تجارب معجمية متنوعة وغنية.



في سياق متصل، تناول المتحدثون تجربة تدريس اللغات الأفريقية بالمناهج التعليمية الموريتانية، مشيرين إلى أهمية هذه الخطوة في تكوين جيل جديد من مزدوجي اللغات الذين يسهمون في إثراء البحوث والدراسات المتعلقة بالعلاقة بين اللغة العربية واللغات الأفريقية.



كما بدأ مجلس اللسان العربي في موريتانيا تطبيق توصيات مؤتمر اللغة العربية الذي تم تنظيمه مؤخرا في غامبيا وكشف عن تراث أفريقي ثري استخدم خلاله الأفارقة الحرف العربي في التأليف والتوثيق والمراسلات على مدى قرون من الزمن.