توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن تبلغ الحالة المطرية التي بدأت أمس، ذروتها اليوم على المناطق الغربية تكون رعدية أحيانا.



وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لـ«كونا» إن ذلك عائد إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب رعدية مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة والمتوسطة وتكون غزيرة على بعض المناطق. وأضاف القراوي أن هناك فرصا لتساقط حبات البرد أحيانا ونشاطا في الرياح تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كيلومترا في الساعة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من ست أقدام وانخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق. وأشار إلى أن التحسن التدريجي في الأحوال الجوية يبدأ من بعد منتصف هذه الليلة، حيث تقل السحب وتتلاشى فرص الأمطار تدريجيا. وبين أنه في يوم غد، تشهد بعض المناطق فرصا لتشكل الضباب، مضيفا أن فرص الأمطار تعاود صباح يوم الجمعة وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة عموما.