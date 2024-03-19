توج الفارس فواز السبيعي بلقب بطولة خالد عبدالله السعيد لقفز الحواجز التي اقيمت في نادي حولي للفروسية بمشاركة فرسان يمثلون الأندية المحلية.



ففي الشوط الرابع الرئيسي «الجائزة الكبرى» على ارتفاع 140 سم، نجح الفارس السبيعي في تحقيق المركز الأول بزمن 55.07 ثانية، كما فاز بالمركز الثالث أيضا، وحل الفارس عبدالله العوضي في المركز الثاني، وجاء الفارس الإيطالي أنطونيو موروزو رابعا تلاه الفارس البيلاروسي بافيل فورونكو وغازي الجريوي وخالد الخبيزي.



وقام راعي البطولة خالد السعيد ورئيس مجلس إدارة بنك وربه حمد الساير بتتويج الفرسان الفائزين في الجائزة الكبرى.



وقال راعي البطولة خالد السعيد: «قمنا بتنظيم هذه البطولة خدمة ودعم للفرسان والفارسات بهدف تشجيعهم على مواصلة مشوارهم في هذه الرياضة النبيلة».



وبين بأن البطولة شهدت منافسة قوية في كافة الفئات والأشواط وسوف نقوم بمواصلة دعم رياضة الفروسية في السنوات المقبلة.



وأشاد خالد السعيد في فريقي التحكيم والتنظيم، وقال إننا نفتخر بأن البطولة قامت على سواعد الشباب الكويتي الذي تميز في مختلف المجالات من تنظيم وتحكيم وتصميم مسلك الأشواط.



وفي الشوط الثالث على ارتفاع 125 سم، جاء الفارس ستيفن دانيلز أولا، متفوقا على الفرسان فواز راشد وحمد العتيبي ومحمد غلوم وخالد الخبيزي وعناز العناز، كما فاز ستيفن دانيلز أيضا بالمركز الأول في الشوط الثاني على ارتفاع 115 سم.



وترأست الفارسة رغد الدبوس لجنة الحكام في البطولة، وضمت اللجنة كلا من لمى عبدالعال ووليد الجاسم، وتولى الفارس عبدالرحمن الفزيع تصميم المسلك وتالا بركات مساعد مصمم مسلك وبدر الهيفي حكم ساحة.