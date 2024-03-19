كشفت دراسة حديثة أن سوق الهواتف الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي سيحقق نموا هائلا خلال السنوات القليلة المقبلة.



وأكدت الدراسة التي أعدتها شركة «أوبو» بعنوان: «ورقة بيضاء حول الهواتف الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي»، أنه بحلول عام 2027 من المتوقع أن تتجاوز حصة الجيل التالي من الهواتف الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي نسبة قدرها 50%.



ومن المتوقع أن يشحن نحو 170 مليون هاتف ذكي من الجيل التالي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في عام 2024، وهو ما يقرب من 15% من إجمالي شحنات الهواتف الذكية، كما يمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة بعام 2023، الذي شحن فيه ما يصل إلى 51 مليون هاتف ذكي فقط.



وناقشت الدراسة مستقبل قطاع الهواتف الذكية في ظل تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي السريع، وقدمت نظرة شاملة للقطاع وتوقعت زيادة كبيرة في المبيعات بنحو كبير خلال السنوات القادمة، إذ يعتمد عصر الهواتف الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على عدة عوامل مختلفة أبرزها: التكامل الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي عبر القطاعات المختلفة، وزيادة طلب تجارب المستخدم البسيطة في الأجهزة المحمولة، لذلك يحظى قطاع الأجهزة المحمولة بفرص نمو غير مسبوقة، خصوصا مع تغير وتطور توقعات المستخدمين وتسارع وتيرة التطور التكنولوجي.



وبحسب الدراسة، فإن منظومة الهواتف الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي قد تؤدي دورا محوريا في دفع التحول في القطاع، خصوصا مع زيادة استخدام الهواتف الرائدة، في حين سيعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على رسم مستقبل التطبيقات المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة مبيعات الهواتف الذكية ويضمن فائدة وتجربة محسنة مقارنة بالتطبيقات الحالية.