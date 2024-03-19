ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين 7% في الفترة من يناير إلى فبراير من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما جاء أسرع بكثير من تقديرات الاقتصاديين، وفقا لما ذكره المكتب الوطني للإحصاء.



وتسارع نمو الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 4.2%، وهو ما فاق أيضا التوقعات، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.5% خلال نفس الفترة، وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات.



وتضيف الأرقام الصناعية والاستثمارية القوية مزيدا من الأدلة على زيادة الزخم في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم لتحقيق هدف النمو البالغ 5% في 2024، إلا أن الاستثمار في التطوير العقاري الذي انخفض بنسبة 9% مازال يمثل عائقا كبيرا أمام النمو الاقتصادي لبكين.