نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من وجود فيروس يصيب الدواجن ويؤدي إلى نفوقها في المزارع، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة.



وذكرت الوزارة، في بيان أمس، أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن يؤكد أن دورات الإنتاج تسير بانتظام ولا توجد أي مشاكل صحية في تربية الدواجن، وأن نسبة الإشغال في عنابر التسمين عالية والإنتاج من الدواجن حاليا يغطي جميع الاحتياجات بالرغم من معدلات الاستهلاك العالية المتزايدة والمرتبطة بالمواسم، إلا أن هناك استقرارا في الأسواق والأسعار.



وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر أي معلومات غير دقيقة تثير البلبلة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في توفير احتياجات صناعة الدواجن من أعلاف وأمصال ولقاحات بيطرية بالعملة الأجنبية، مناشدة التواصل معها للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.