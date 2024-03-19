مريم بندق



رشح ديوان الخدمة المدنية 1270 مواطنا للتوظيف أمس الاثنين.

وتم إبلاغ المرشحين برسائل على هواتفهم، وأيضا على حسابهم على موقع «الديوان». وطلب «الديوان» من المرشحين مراجعة الجهات المرشحين عليها مباشرة دون الرجوع إلى «الديوان».

وذكرت مصادر أن إجمالي عدد منتظري التوظيف يبلغ 17335 مواطنا ومواطنة، من مختلف الفترات والتخصصات والشهادات العلمية، بمن فيهم المنتظر تخرجهم هذا الكورس في كلية التربية الأساسية، حيث يبلغ عددهم بين 1400 و1600 خريج، إلى جانب كلية التربية وكليات الطب والتمريض.

وبينت المصادر لـ «الأنباء»، أن إعلان ترتيب المسجلين من الباحثين عن عمل في الفترة الـ 86 يبدأ تدريجيا اعتبارا من 31 الجاري، حيث تعكف فرق عمل قطاع التوظيف، والمسؤول عنه الوكيل المساعد إبراهيم الهاجري، على إنجاز الترتيب وإبلاغ المواطنين برسائل خاصة أو من خلال الرقم السري المسجل به على موقع «الديوان».

وحسب إحصائيات التسجيل خلال الفترة الأخيرة، فقد تلقى الديوان 120012 اتصالا وتم قبول 7835 منها، والمؤهلون للترشيح 6778 مواطنا، وتم تسجيل 5198 دون مراجعة بنسبة 76.6%، و1580 بعد المراجعة بنسبة 23.31%، وسجل 2457 مواطنا دون رغبات، و4321 تم إدخال رغبات لأول مرة.