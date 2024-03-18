كشف أمين السر ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية في اتحاد المبارزة حمد العوضي عن التعاقد مع المدربة الإيرانية عطية السادات لقيادة منتخبنا الوطني للسيدات في سلاح الايبيه، كما تم التوقيع مع الإيطالي توماسو دينتيكو للانضمام الى الطاقم التدريبي لمنتخب "السابر".

وأوضح العوضي أن المدربة عطية السادات بدأت بوضع البرامج التدريبية من أجل اعداد المبارزات للاستحقاقات المقبلة، مبينا ان التعاقد مع المدربين جاء من اجل رفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات للمنافسة على تحقيق الميداليات والظهور بشكل مشرف في البطولات المقبلة.

إلى ذلك، اختتمت منافسات كأس اتحاد المبارزة للعمومي في الاسلحة الثلاثة (الفلوريه - الايبيه - السابر)، وأسفرت نتائج "الفلوريه" عن تحقيق علي أحمد (نادي الشباب) الميدالية الذهبية، ويعقوب احمد (السالمية) الفضية، وأحمد محمد وحسين محمد (الشباب) البرونزية.

وفي "الايبيه"، احرز عبدالعزيز الشطي (القادسية) الميدالية الذهبية، وفيصل اشكناني (الجهراء) الفضية، وعبدالرحمن الياقوت (الكويت) وحسين مرتضى (الصليبخات) البرونزية.



وفي "السابر"، حقق يوسف الشملان (القادسية) الميدالية الذهبية، وعمار العماري (القادسية) الفضية، وحصل علي فريدون (العربي) وعلي طالب (اليرموك) على البرونزية.