عاطف رمضان

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الاشغال العامة م. احمد الصالح، ان البلاد تشهد موجة امطار متوسطة الشدة، مشيرا الى انه قد تشتد غزارتها خلال الساعات المقبلة .

وأضاف الصالح في تصريح صحافي، ان فرق الطوارئ لدى الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري متواجدة على مدار الساعة في الأماكن الحرجة بالاضافة الى الجولات التفقدية لهذه الفرق للتأكد من عدم وجود تجمع لمياه الامطار .

وقال الصالح : نناشد المواطنين والمقيمين (قائدي المركبات) أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات في الطرقات ، كما نرجو منهم التخلص من مخلفات البناء ومخلفات تقليم الاشجار بالشكل الصحيح حتى لا تؤثر سلبا على كفاءة فتحات تصريف مياه الامطار.

وتابع الصالح قائلا : نرجو عدم الالتفات للشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وفي حال كانت هناك امطار غزيرة فإن الوزارة والجهات المعنية في الدولة تقف صفا واحدا تحت مظلة الدفاع المدني .

ونصح الصالح قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعاليم وارشادات الادارة العامة للمرور وفي حال وجود اي شكاوى الاتصال على الخط الساخن رقم 150 او التطبيق الالكتروني للوزارة وكذلك حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي .