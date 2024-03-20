

تماشيا مع تقاليد الشهر المبارك، نظمت إدارة الشؤون الادارية في شركة إدارة المرافق العمومية ممثلة بفواز الغانم حفل قريش السنوي، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة د.محمد العبدالجادر والرئيس التنفيذي م.صالح العثمان ونائب الرئيس التنفيذي عادل المنيفي.



وتحرص الشركة على إقامة هذه الفعالية للموظفين سنويا في إطار التزامها بترسيخ التقاليد والقيم الأسرية المتوارثة في المجتمع الكويتي من جهة، وتوطيد العلاقات بين الموظفين في إدارات الشركة من جهة أخرى، تقديرا منها لدورهم البارز وإسهاماتهم الكبيرة في النجاحات المتواصلة التي تحققها الشركة.



وأشار مدير إدارة الشؤون الإدارية فواز الغانم إلى ان الشركة اعتادت تنظيم حفل قريش للموظفين كل سنة قبيل شهر رمضان من كل عام وذلك تقديرا لمجهوداتهم وتفانيهم وروح الأسرة الواحدة التي تجمعهم.



شهد الحفل حضورا كبيرا وتبادل خلاله موظفو الشركة التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى تعبيرهم عن تمسكهم بإحياء موروث «قريش» الشعبي الذي يعتبر جزءا من العادات والتقاليد الكويتية الأصيلة، ما يعزز روح الأسرة الواحدة ضمن شركة إدارة المرافق العمومية، وهو من المفاهيم التي تسعى الشركة دائما لترسيخها بين موظفيها في مختلف الإدارات.