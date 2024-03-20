أسامة أبوالسعود



أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري قرارا رقم 2187 لسنة 2024 بإعادة تشكيل لجنة التكليف في الوزارة ‎برئاسة الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية محمد ناصر العليم.



وجاء القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، بإعادة تشكيل لجنة التكليف كما يلي:



٭ الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ـ رئيسا.



٭ الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية‎ ـ نائبا للرئيس، وعضوية كل من:



ـ مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري.



ـ مدير إدارة مكتب الوزير.



‏‎ـ مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي العاصمة وحولي.



‏‎ـ مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي الفروانية والجهراء.



‏‎ـ مدير إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.



ـ رئيس قسم الميزانية ـ عضوا.



‏‎ـ مراقب شؤون الموظفين بإدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري



وتختص اللجنة بما يلي:



‏‎٭ حصر أعداد المكلفين الحالية والمخصصة لكل قطاع ووحدة تنظيمية لاعتمادها أو التعديل عليها وإعادة توزيعها وفقا لمصلحة العمل.



٭ دراسة طلبات التكليف وطلبات الاستبدال وتعديل مسميات التكليف وتجديده في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 123/2021 بشأن تنظيم العمل بنظام التكليف وضوابطه وأحكامه وتعديلاته.



٭ الرقابة على أعمال التكليف الجديد ومطابقة بيانات ومؤهلات المكلفين الجدد وفقا لأحكام القرار الوزاري المشار إليه.



٭ إحكام الرقابة على منح المكافآت الخاصة بالمكلفين ومراجعة البيانات الخاصة بالصرف ومطابقتها بالضوابط والشروط المقررة في ذلك.



٭ تصميم وبرمجة وتشغيل وصيانة برنامج آلي يكون خاص باللجنة ويرتبط بشكل وثيق مع قاعدة بيانات العاملين بالوزارة.



٭ مراجعة وتدقيق كشوف المكلفين وكشوف الصرف الشهرية.



٭ إعداد تقارير وإحصائيات دورية حول عمل اللجنة.



٭ تقييم حاجات الإدارات المباشرة والمعاونة وتقييم أداء مختلف العاملين على بند التكليف، وذلك من خلال ما يرفع لها من تقارير من تلك الإدارات.





