عاطف رمضان



استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار السابق د.سعد البراك المهنئين بشهر رمضان المبارك في ديوانه الكائن بمنطقة الخالدية أمس الأول.



وقال د.سعد البراك، في تصريح لـ «الأنباء»، إن الاستقبال الرمضاني إحدى وسائل التواصل وصلة الأرحام بين أهل الكويت، الذين هم عائلة واحدة ومجتمع صغير يعرف بعضه بعضا.



وأضاف البراك أن شهر رمضان المبارك يربط الناس ببعضها في ظل أجواء إيمانية رائعة.



وقال: نقيم هذه الاستقبالات جريا على العادة وصلة الرحم ومن أجل التواصل مع الناس عموما.



ونصح البراك بضرورة أن نحتفظ بقوة الترابط الاجتماعي الكبير، لافتا إلى أن المجتمع الكويتي بني على الانفتاح منذ نشأته وان الكويت تتميز بمساحات كبيرة من الشفافية والعلاقة الطيبة بين الحاكم والمحكوم، بالإضافة إلى العمل الخيري والكفاح الاقتصادي.



ولفت إلى أن هذه قيم اجتماعية متوارثة ومنها التواصل والتراحم والتعاضد في الأزمات التي مرت بها الكويت من أوبئة وغزو خارجي وغير ذلك.



وزاد: دائما أهل الكويت جسد واحد «إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى».