بداح العنزي



أحال مدير عام البلدية م.سعود الدبوس إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان تقريرا بشأن الإشراف على العقود وآلية العمل المتبعة والذي أعده نائب المدير العام لشؤون الخدمات رئيس لجنة النظافة العامة مشعل العازمي.



وتضمن التقرير التالي: نفيدكم علما بالجهات المعنية بالإشراف على العقود وآلية العمل المتبعة بالبلدية، وذلك بناء على إفادة مديري إدارات النظافة وإشغالات الطرق بأفرع البلدية بالمحافظات وفقا للآتي:



٭ الجهة المعنية بالإشراف على عقود أعمال النظافة العامة 2016-2017.



- إدارات النظافة وإشغالات الطرق بأفرع البلدية بالمحافظات ممثلة في مراقبات النظافة العامة ومسؤولي النوبات ومفتشي النظافة في مراكز النظافة بالمحافظات.



٭ الآلية المتبعة بالبلدية للإشراف على العقود تتمثل في الآتي:



- متابعة ومراقبة أعمال شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية يوميا من خلال الرقابة الإلكترونية عن طريق الـ GPS أو الرقابة البشرية عن طريق مفتشي النظافة من خلال الجولات اليومية، وذلك للتأكد من قيام هذه الشركات بأداء أعمالها اليومية لتنظيف مناطق العقود وفي حالة وجود تقصير أو إهمال من الشركات في أداء أعمالها يتم تطبيق جدول المخالفات والجزاءات الوارد بالعقود.



- قيام مسؤولي النوبات بمراكز النظافة في المحافظات بتطبيق جدول المخالفات والجزاءات حسب بنود العقود ورفع تقارير الخصومات التي يتم تطبيقها على شركات النظافة الى مراقبات النظافة العامة، وذلك بصفة أسبوعية.



- قيام مراقبات النظافة العامة في المحافظات بالمراجعة والتدقيق على تقارير الخصومات وعمل كتب الفواتير الشهرية لشركات النظافة العامة المتعاقدة مع البلدية ورفعها إلى إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق للتدقيق عليها واعتماد جداول الخصومات ومن ثم توجيه كتب لإدارة الشؤون المالية لاستكمال إجراءات صرف الدفعات الشهرية حسب بنود العقود.