أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تكثيف الفرق الرقابية حمــلاتها الميدانية في المحافظات لإزالة الاعلانات الانتخابية غير المرخصة والعشوائية خلال فترة انتخابات مجلس الأمة 2024، مؤكدة استمرار الحملات الميدانية التي يقوم بها المفتشون في إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية خلال فترة الانتخابات. وبينت أن فريق إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات بمحافظة الجهراء نفذ حملة تفتيشية في إطار تطبيق أحكام القانون بإزالة إعلانات المرشحين المخالفة في الطرق خارج أسوار المقرات الانتخابية أو في شوارع المناطق السكنية، فضلا عن إزالة الإعلانات العشوائية من الشوارع والساحات والإعلانات غير المرخصة من قبل البلدية. وأشارت الإدارة إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 84 إعلانا انتخابيا مخالفا تنوعت ما بين 31 اعلانا انتخابيا من دون ترخيص و53 إعلانا خارج المقار لانتخابات مجلس الأمة.