

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة البترول الكويتية العالمية (KPI)، وافقت على صفقة للاستحواذ على حصة 50% في شركة Eco Fox الإيطالية التي تنتج الوقود المتجدد، مشيرة إلى أن عملية الاستحواذ تخضع لموافقات الهيئة والتنظيم. وأشارت المجلة أن شركة Eco Fox تقوم بإنتاج وتجارة الوقود الحيوي ولديها مصنع يقع في بلدة فاستو الإيطالية، وتبلغ طاقة المصنع الانتاجية 200 ألف طن سنويا وينتج وقود الديزل الحيوي بالإضافة إلى المنتجات الثانوية المرتبطة به للاستخدامات الصناعية. وستتم صفقة الاستحواذ على الحصة في Eco Fox من خلال شركة كويت بتروليوم إيطاليا التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية، وتقوم الشركة في إيطاليا حاليا بتشغيل أكثر من 2800 محطة خدمة تحت علامات تجارية تشمل Q8 وQ8Easy. وبالإضافة إلى ذلك، توفر العلامة التجارية Q8aviation وقود الطائرات لشركات الطيران في 18 مطارا في إيطاليا، وتدير شركة البترول الكويتية الإيطالية أيضا مصنعا لمزج زيوت التشحيم تحت العلامة التجارية Q8Oils في كاستيلار غيدوبونو، جنوب ميلانو.