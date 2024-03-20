

طارق عرابي



في إطار حرصها على التسهيل على المواطنين، قامت وزارة التجارة والصناعة بإعادة تطوير 9 خدمات إلكترونية خاصة بالمؤسسات الفردية، حيث اشتمل التطوير على تحديث الخدمات الإلكترونية في المؤسسات الفردية عبر تطبيق «سهل»، أصبح بإمكان أصحاب الأعمال الاستفادة من هذه الخدمات المطورة بكل سهولة عبر التطبيق.

وفي هذا الخصوص، أكد مصدر مسؤول بـ «التجارة» لـ «الأنباء» أن التطوير شمل تحديث خدمات متابعة طلبات طباعة دخول لجنة توفيق أوضاع (فردي)، وخدمات الاستعلام عن المؤسسات الخاصة بالفرد والاستعلام عن التراخيص الفردية، على أن يتبع ذلك تحديث وتطوير مجموعة أخرى من الخدمات الخاصة بوزارة التجارة والمطروحة في «سهل بزنس» تباعا.

كما شمل التطوير طلب طباعة رخصة فردي طبق الأصل، متابعة طلبات طباعة رخصة فردي طبق الأصل، وطلب إعادة إصدار ترخيص فردي بموجب قرار لجنة تعديل الأوضاع.