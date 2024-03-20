الشركة ستركز في 2024 على تحديد فرص ائتمانية منتقاة والاستفادة من فترة محورية مرتقبة لأسعار الفائدة العالمية

علي خليل: نتطلع للاحتفال باليوبيل الذهبي لـ«المركز» في 2024 ونفتخر بتاريخنا الممتد عبر 50 عاماً من النمو والتطور



طارق عرابي



أكد رئيس مجلس إدارة «المركز» ضرار يوسف الغانم، أنه وعلى الرغم من التحديات التي شهدها المشهد الاقتصادي خلال 2023، استمر «المركز» في تنفيذ استراتيجياته للنمو عبر إطلاق منتجات جديدة، وتعزيز شبكات التوزيع وإدارة الثروات، والتحديث المستمر للأنظمة التشغيلية، كما حافظ على نهج متسق لانتقاء الأصول وإدارة المخاطر، وقطع شوطا مهما في تطوير الإجراءات لمراقبة المعاملات، تماشيا مع توجيهات هيئة أسواق المال.



وأضاف في كلمته أمام الجمعية العمومية العادية لـ «المركز» والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت (75%)، أنه ونتيجة لذلك حقق «المركز» للعام 2023 إجمالي إيرادات بقيمة 26.32 مليون دينار، بارتفاع نسبته 40.0% مقارنة بـ 18.8 مليون دينار في العام السابق، فيما بلغ صافي الأرباح للمساهمين لعام 2023 مبلغ 4.15 مليون دينار، مع صافي ربح للمساهمين للسهم قدره 8 فلوس، مقارنة بمبلغ 2.86 مليون دينار في العام 2022، وصافي ربح للمساهمين للسهم قدره 6 فلوس، كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة بنسبة 5.03% منذ ديسمبر 2022، ليصل إلى 1.21 مليار دينار.



ومضى الغانم يقول ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال عام 2023، تطورا مدفوعا بالزخم في المملكة العربية السعودية والإمارات، وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس الخليجي بنسبة 7.7% خلال عام 2023، أما بالنسبة للاقتصاد الوطني، فقد توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% في عام 2024، مدعوما بديناميكيات سوق النفط. وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن معدل التضخم سيظل منخفضا نسبيا.



وأضاف: «كما واجه الاقتصاد العالمي تحديات عديدة منها تصاعد مستويات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة واستمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أدى اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين إلى مزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد اللوجستية، وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023 إلى 3.1% مقارنة بالعام السابق».



إستراتيجية الأعمال



وأضاف: «وفي عالم التقنيات المالية، يستثمر «المركز» استراتيجيا في التقنيات الرقمية ليرسخ مكانته وقدرته التنافسية، ويلبي الاحتياجات الرقمية والاستثمارية المتغيرة دوما للعملاء. ومن خلال مبادرات مثل تطبيق (iMarkaz)، يتيح «المركز» فرصا استثمارية أوسع للعملاء، لجعل المعاملات أكثر سلاسة عبر إعداد التقارير الرقمية الفعالة».



النظرة المستقبلية



وعلق الغانم قائلا: «إن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء سيكون له أثر إيجابي في تحقيق الاستقرار وتعزيز مكانة الكويت في بيئة الأعمال الدولية، وعلى الصعيد العالمي، تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في عام 2024، بما يعكس تأثير التضخم والسياسات المالية المتشددة والتوترات الجيوسياسية.



ومع التراجع المتوقع لمعدلاته عن العام السابق، إلا أن المخاوف من التضخم تبقى قائمة مع توقعات بمتوسط يبلغ 5.8% عالميا. ومن المتوقع أن تستمر سياسات البنوك المركزية حذرة، مع مراقبة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للمؤشرات الرئيسية. وعلى الرغم من القلق حول الانتخابات الأميركية القادمة، إلا أنه من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة مستقرة خلال بداية عام 2024 قبل خفضها في وقت لاحق من العام. كما من المتوقع أن تظل أسعار النفط ثابتة عند مستوى 85 دولارا أميركيا للبرميل، مع وضع العوامل الجيوسياسية في الاعتبار. ويعود استقرار أسعار النفط بالفائدة على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، كونه يعزز وضعها المالي في ظل التحديات واسعة النطاق».



وأضاف: «وخلال العام 2024، سوف تركز استراتيجية «المركز» لاستثمارات الدخل الثابت على تحديد فرص ائتمانية منتقاة في المنطقة والاستفادة من فترة محورية مرتقبة لأسعار الفائدة العالمية. وتعتزم إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية التوسع بخدمات الاكتتابات العامة الأولية والإدراج وإصدارات السندات، والاستشارات وعمليات الدمج والاستحواذ. ومن المتوقع أن تستفيد أنشطة «المركز» العقارية من المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية في المنطقة».



من جهته، صرح علي خليل، الرئيس التنفيذي لـ«المركز»، قائلا: «نجح «المركز» في تجاوز التحديات الأسواق في ظل الأحداث الجيوسياسية التي أثرت في اقتصادات دول المنطقة على مدار العام، ليحقق أداء إيجابيا وعوائد مستدامة للمساهمين والعملاء عبر مختلف فئات الأصول.



وقال: نتطلع في العام 2024 إلى الاحتفال باليوبيل الذهبي «للمركز»، ونفتخر بتاريخنا الممتد عبر 50 عاما من النمو والتطور والدور الفعال في إطلاق حلول استثمارية مبتكرة ساهمت في تعزيز قطاع إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في الكويت، مؤكدا أن «المركز» أطلق مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات في 2023 أسهمت إيجابيا في تعزيز المشهد الاستثماري في الكويت، حيث كان من أهم إنجازات العام تقديم خدمات جديدة للشركات العائلية عززت بشكل كبير قدرات إدارة الثروات.



وأشار: «وفي عام 2024، سيواصل «المركز» تنقيح استراتيجية النمو للتأقلم المستمر مع التغيرات، بهدف زيادة الأصول تحت الإدارة ونمو الأتعاب وابتكار منتجات وحلول استثمارية جديدة، وتطوير الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تركز على العملاء، كما سيواصل «المركز» تقديم محافظ استثمارية مخصصة لعملائه تتناسب مع نسبة المخاطر المقبولة لديهم للاستثمار في أسواق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي».



الجمعية العمومية



ووافقت الجمعية العمومية لـ«المركز» على كافة البنود المدرجة في جدول الأعمال، ومن بينها اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم أو 6 فلوس للسهم الواحد.



تخارجات وعوائد



بعد النمو القوي على مدى 10سنوات في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، استمرت التحديات التي ظهرت في عام 2022 في الضغط على القطاع العقاري في عام 2023، إلا أن «المركز» حقق نجاحات عديدة خلال العام، بعد أن تمكن من التخارج من مشروع سكني والتخارج جزئيا من مشروع عقار صناعي، محققا صافي عائد داخلي للمستثمرين بنسبة 10% و18% على التوالي، وفي أوروبا، تخارج «المركز» من مشروع صناعي بصافي معدل عائد داخلي نسبته 11.9%.



التوسع في الدين العقاري



لطالما كانت فلسفة «المركز» الاستثمارية ذات استراتيجية مرنة في سرعة الاستفادة من الفرص المتاحة، وأتاحت هذه المرونة التركيز على الدين العقاري في العام الماضي، والذي قدم عوائد مواتية معدلة وفقا للمخاطر. ويسعى «المركز» إلى التوسع في تقديم خدمات الدين العقاري في عام 2024، وعلى المدى الطويل، يواصل الفريق العمل وفق قناعته فيما يتعلق بالاقتصاد والاتجاهات الديموغرافية المواتية التي ستعود بالفائدة على شرائح مختارة من العقارات وخاصة الشقق ودور المسنين والخدمات اللوجستية.



عوائد صندوق «المركز» العقاري



اختتم صندوق «المركز» العقاري العام بأداء إيجابي، حيث ارتفع بنسبة 7.7% لهذا العام بسبب تمكن مديري الصندوق من زيادة معدل الإشغال في العقارات من 77.3% في بداية عام 2022 إلى 91% بحلول نهاية عام 2023. وبالنسبة لصندوق المركز للعقار الخليجي، فهو صندوق طرح خاص يستثمر في العقارات المدرة للدخل في السوق العقاري الخليجي بهدف تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية عبر الاستحواذ على عقارات منتقاة وإدارتها بحصافة والتخارج منها في أفضل فئات القطاع العقاري في الأسواق الخليجية.



10 جوائز متميزة



حصل «المركز» على 10 جوائز متميزة في مجالات مختلفة، شملت إدارة الثروات، والأبحاث، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والحلول الرقمية، والتنوع، والشمول، وهي جوائز قدمتها مؤسسات مرموقة، مثل جلوبال فاينانس، وويلث بريفينغ، ويوروموني، وميد. ويأتي هذا التقدير والتكريم تجسيدا لنجاح استراتيجيته في بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء عبر ما نقدمه من خدمات ومنتجات.