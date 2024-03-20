

في إطار مشاركة البنك التجاري الكويتي ومساهماته الفعالة في نشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، يواصل البنك دعمه لحملة «لنكن على دراية» بنشر الإرشادات التي تساعد الجميع على تجنب الوقوع بفخ الاحتيال المالي بجميع طرقه وأنواعه.



ومن منطلق مسؤولية البنك الاجتماعية، تواجد فريق التواصل المؤسسي بالبنك التجاري في كلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت لتوعية الطلاب والطالبات وإدارة الكلية والجمهور بطرق الاحتيال المالي وكيفية تجنبها، حيث قدم مساعد مدير إدارة العمليات - قسم مكافحة الاحتيال ومراقبة المخاطر في البنك صادق الموسوي شرحا حول عمليات الاحتيال التي تتم على حسابات العملاء، محذرا العملاء من التجاوب مع المحتالين. وقد صرحت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع قائلة: تكتسب حملة «لنكن على دراية» يوما بعد يوم أهمية كبيرة كونها تسهم في تثقيف جمهور العملاء بالجوانب المصرفية والبنكية وتقدم رسائل تحذيرية لتفادي مختلف عمليات الاحتيال.



وأضافت الورع أن البنك التجاري يحرص على التواصل الدائم مع مختلف الفئات العمرية لزيادة وعي الجمهور بطرق الاحتيال المالي، منوهة في هذا الصدد أن حسابات البنك على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن العديد من مقاطع الفيديو والمعلومات التثقيفية حول طرق تجنب العمليات الاحتيالية، وذلك بشكل مبسط يحقق الاستفادة لجميع شرائح العملاء ويسهم في نشر الثقافة المالية والمصرفية في إطار حملة «لنكن على دراية».