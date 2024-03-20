

شارك بنك برقان ممثلا بالرئيس التنفيذي ـ الكويت فاضل عبدالله، في مؤتمر منصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة (KWEEP)، والذي أقيم مؤخرا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وحث المؤتمر جميع مؤسسات القطاع الخاص للتعاون من أجل تشكيل مستقبل المرأة في الكويت. وتأتي مشاركة في هذه المبادرة كجزء من جهود البنك الدؤوبة لدعم وتمكين المرأة في الكويت عموما، وفي القطاع المصرفي خصوصا.



وبهذه المناسبة، قال فاضل عبدالله: تعتبر النساء، في بنك برقان والمجتمع ككل، جزءا أساسيا من أي خطة جادة للتغيير الإيجابي والتنمية، والاعتراف بقيمتهن والدور الحيوي الذي يلعبنه خطوة مهمة تسهم في نمو المجتمع والاقتصاد الوطني. وباعتبار بنك برقان أحد الموقعين على منصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة، فقد تشرفت في تمثيله بين العديد من مؤسسات القطاع الخاص التي تعتبر تمكين المرأة ركيزة أساسية في استراتيجياتها لتطوير رأس المال البشري.



وسلط الحدث الضوء على العديد من الموضوعات الرئيسية التي تمثل تحديات وفرص نمو المرأة في المشهد التجاري والاقتصادي في الكويت ـ سواء كن موظفات أو سيدات أعمال.



وفي إطار التزامه بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035، فإن بنك برقان سجل العديد من الإنجازات في مجال تمكين المرأة، تشمل قدرته في الحفاظ على المساواة بين الجنسين في مكان العمل، حيث ينعكس ذلك في كوادره النسائية التي تصل نسبتها إلى 48% من مجموع الموظفين، وهي من أعلى معدلات التوظيف للإناث في قطاع البنوك المحلي.



وعلاوة على ذلك، يظل بنك برقان ملتزما بضمان معاملة متساوية بين الموظفين والموظفات في كل مستوى وظيفي، ما يمنحهم فرصا متساوية للتطور والنمو وخصوصا في الأدوار القيادية. ولهذا الهدف وفر البنك لكوادره النسائية قنوات للتطوير الشخصي والمهني حيث بلغ عدد ساعات التدريب التي تلقينها 50% من إجمالي ساعات التدريب المقدمة لجميع كوادر البنك في عام 2023.



وتشمل الجهود التي يبذلها بنك برقان لتمكين المرأة من كوادره النسائية أو المجتمع ككل، المشاركة في العديد من حملات التوعية التي تركز على المرأة، مثل حملات التوعية بسرطان الثدي وورش العمل والحملة السنوية التي تقودها الأمم المتحدة بعنوان لون العالم برتقاليا، والتي تدعو إلى القضاء على العنف ضد المرأة والفتيات.