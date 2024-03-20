

ياسر العيلة



الفنان الإماراتي الشاب خالد الشمري، الذي لعبت الصدفة دورا في دخوله عالم التمثيل، يعيش هذه الأيام حالة من النشاط الفني، ويبدو أن عام 2024 وجه خير عليه، حيث يتواجد فيه من خلال ثلاثة مسلسلات وفيلم وبرنامج، كل هذا في الربع الأول فقط من العام «ما شاء الله». وعن هذه الأعمال، تحدث الشمري لـ«الأنباء» قائلا: الحمد لله انا سعيد بهذه البداية القوية، حيث يعرض مسلسلان خلال رمضان بعد تجاربي السابقة والتي كان أولها مشاركتي بالصدفة عام 2020 من خلال مسلسل موسمي بعنوان «موازييك»، تم تصويره في جمهورية صربيا، وكنت متواجدا وقتها في مزرعتي هناك ليخبرني جاري أن احد أصدقائه المنتجين يريد شخصا غير أوروبي يجيد التحدث باللهجة الصربية، وجار هذا رشحني له، نظرا لأنني أجيد التحدث بالصربي، وبالفعل شاركت في العمل وكانت تجربة لطيفة.



وأضاف: بعد ذلك شاركت في المسلسل الكوميدي «حريم طارق» من بطولة النجم طارق العلي وخالد العجيرب ومنصور الفيلي وميثا محمد وآخرين، والعمل من إنتاج شركة «عدسة الخليج» للمنتج سعيد السعدي، ومعه جهة إنتاج أخرى، حيث قدمت دور صديق طارق العلي الذي يعمل معه في الورشة ويفهم في الكمبيوتر والميكانيكا، وتم اختياري لهذا الدور، لأني خريج هندسة ميكانيكا فنية من استراليا، وفي الوقت نفسه دارس إدارة أمن ونظم معلومات مركزية من الجامعة الأمريكية، وبحكم صداقتي مع المنتج سعيد السعدي أكد لي ان هذا الدور مناسب لي تماما بنسبة 100% وبالفعل شاركت بالعمل وكان الدور جميلا بشهادة الكثيرين، بالرغم من قيام جهة الإنتاج الأخرى للمسلسل بحذف الكثير من مشاهدي. واستطرد: عقب هذا العمل شاركت في مسلسل «بيت القصيد»، إنتاج «عدسة الخليج» أيضا، إخراج باسم شعبو، وعرض عبر شاشة تلفزيون دبي.



وعن الأعمال التي تعرض له خلال رمضان، رد: الأول هو «الجذوع» تأليف جمال الصقر وإخراج تامر إسحاق، ويشارك في بطولته إبراهيم الحساوي وحبيب غلوم وهيفاء حسين وآخرين، ويعرض عبر شاشة تلفزيون أبوظبي، وأجسد فيه دور شخص ضعيف لا حول له ولا قوة، يعمل مع شخص شرير (إبراهيم الحساوي)، وبالرغم من انه يرفض كل الأفعال التي يقوم بها الحساوي لكنه لا يستطيع مواجهته، اما العمل الثاني فهو «بعد غيابك عني» للنجوم: إلهام الفضالة وتركي اليوسف وشهاب جوهر، وأشارك معهم كضيف شرف، حيث أقوم بدور مدير قناة تلفزيونية مع تركي اليوسف، وكان لدي عمل ثالث بعنوان «هم يضحك» ولم يعرض، وهو تأليف ضيف الله زيد، إخراج أحمد الفردان، ويضم نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم النجم الكبير عبدالله السدحان وفخرية خميس ومروة خليل وسميرة الوهيبي وغيرهم، وأجسد خلال الأحداث دور ابن فخرية خميس وخالي السدحان، وتدور بيننا العديد من الاحداث الطريفة.



وحول خوضه تجربة تقديم البرامج من خلال برنامجه «بلاك سيكريت»، قال: سعيد جدا بالتجربة والعمل مع المخرج المتميز علي السلطان، وان شاء الله البرنامج ينال إعجاب المشاهدين خلال شهر رمضان، من خلال موقع قناة «الروضتين»، وموقع النجم طارق العلي، وموقعي أيضا في «اليوتيوب»، متحدثا عن فكرة البرنامج، حيث أوضح: الفكرة تقوم على استضافة نجم من النجوم في كل حلقة، ومن خلال حواري معه احصل على اعتراف منه او بشكل دقيق نكشف عن سر خاص به لم يفصح عنه من قبل في وسائل الإعلام، كما نتطرق إلى اتهامات وجهها له جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليرد عليها ويدافع عن نفسه بكل شفافية، لافتا إلى ان البرنامج من إعداد فيصل سليمان وداليا إبراهيم، وتم من خلاله استضافة عدد كبير من نجوم الكويت والوطن العربي منهم طارق العلي وخالد أمين وسلطان الفرج وميس كمر ومدحت تيخا ومنصور الفيلي وجمعة علي، وآخرين.



وعن تجربته السينمائية، قال: شاركت في فيلم بعنوان «غميضة» وسعيد جدا به، وهو من إخراج خالد بوصخر، وبطولة النجم طارق العلي وفهد باسم وغيرهم، والمتوقع عرضه خلال عيد الفطر وأقدم فيه دور عامل هندي بإحدى شركات النقل من خلال «كراكتر» كوميدي جميل.