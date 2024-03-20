

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن فتح تحقيق بعد اتهام مدافع انتر ميلان فرانشيسكو أتشيربي بتوجيه إهانات عنصرية للمدافع البرازيلي لنابولي جوان جيزوس.



وأوضح بيان الرابطة «بعد الاطلاع على تقرير التحكيم، ارتأى القاضي الرياضي ضرورة ان يقوم مكتب المدعي العام الاتحادي بإجراء تحقيق من اجل تحديد ما حدث بين لاعب نابولي جوان جيزوس ولاعب انتر ميلان فرانسيشكو أتشيربي بما يتعلق بعبارات محتملة تتضمن تمييزا عنصريا صدرت عن هذا الأخير». وصرح جيزوس عقب نهاية المباراة بين انتر المتصدر ونابولي حامل اللقب بالتعادل 1-1، بأن أتشيربي «تجاوز الحدود». وحاول جيزوس، صاحب هدف التعادل، لفت نظر حكم المباراة الى أن أتشيربي وجه له إهانة عنصرية في الوقت الذي خصصت فيه المرحلة الـ 29 من الدوري لمكافحة العنصرية، وارتدى اللاعبون على قمصانهم عبارة «أبعدوا العنصرية».