

تواصلت فعاليات بطولة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الرمضانية الثالثة لكرة القدم، حيث أقيمت مباريات دور الـ 16 والدور ربع النهائي في يومها الثاني، تمهيدا لإسدال الستار على النسخة الثالثة من البطولة.



ومع استمرار الحضور اللافت من قبل نحو 300 شخصا لمنافسات البطولة، أقيمت مباريات دور الـ 16 على ملاعب هيئة الرياضة بمنطقة مشرف، ففاز فريق «دار المشاريع 1» على «دار مستشارو الخليج» بنتيجة 2-0، و«دار المشاريع 2» على «دار عوهه 3» بنتيجة 2-1، و«دار اس اس اتش 2» على «دار أي جي» بنتيجة 2-0، و«دار المشاريع 4» على «مكتب أسامة الصدي 1» بنتيجة 2-0.



كما تغلب «دار عوهه 1» بركلات الترجيح على «مكتب انفرا»، و«دار نزار العنجري 1» بركلات الترجيح على «دار السور 2»، و«مكتب الابداع الهندسي» على «مكتب مريم بشارة» بنتيجة 2-0، و«دار السور 3» على «دار نزار العنجري 2» بنتيجة 2-0.



وفي مباريات الدور ربع النهائي، فاز «دار عوهه 1» على «دار المشاريع 1» بنتيجة 1-0، و«دار اس اس اتش 2» على «مكتب الابداع الهندسي» بنتيجة 2-0، و«دار نزار العنجري 1» على «دار المشاريع 2» بنتيجة 3-0، و«دار السور 3» على «دار المشاريع 4» بنتيجة 2-1.



ويلعب في اليوم الختامي الذي أقيمت منافساته أمس مباريات الدور نصف النهائي ومن ثم النهائي، حيث يلتقي في الدور نصف النهائي «دار عوهه 1» مع «دار نزار العنجري 1»، و«اس اس اتش 2» مع «دار السور 3»، وسيلعب الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما يلعب الفائزان لتحديد المركزين الأول والمركز الثاني.



وقد أعدت اللجنة المنظمة هدايا قيمة للجمهور، وسيتم تكريم طاقم الحكام وفرق الطوارئ الطبية ن وتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.