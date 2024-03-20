أعلنت بلدية الكويت أمس رفع جاهزية فرقها المنتشرة في المحافظات للتعامل بشكل فوري مع البلاغات لارتفاع منسوب المياه في المنازل بالسكن الخاص، في وقت اعلنت دائرة الارصاد تحسنا تدريجيا في الأحوال الجوية منذ بعد منتصف الليل حيث تقل السحب وتتلاشى فرص الأمطار تدريجيا مع فرص لتشكل الضباب على بعض المناطق صباح اليوم الأربعاء، على أن تعاود فرص الأمطار صباح يوم الجمعة وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.



وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث باسم بلدية الكويت محمد المطيري في بيان صحافي، ان البلدية استقبلت البلاغات الواردة عن طريق خدمة (الواتساب) على الرقم: 24727732 أو عبر الخط الساخن 139.



وأضاف المطيري ان البلدية ستقوم بسحب تجمعات المياه من خلال صهاريج المياه والتعامل مع الطفح لمنسوب المياه في بعض المنازل بالسكن الخاص إلى جانب إزالة مخلفات الأشجار في الطرقات.



وأكد ان فرق النظافة الميدانية تستقبل جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على مدار الساعة وتقدم جميع أعمال المساندة للتعامل مع الحالة المطرية لضمان الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.