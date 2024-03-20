عبدالله الراكان



أعلن وكيل وزارة المواصلات بالتكليف د.أحمد المجرن اعتماد مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة.

وقال المجرن، في تصريح صحافي، ان قطاع الشؤون الإدارية المالية انتهى من حصر تقييم جميع الموظفين بمختلف قطاعات الوزارة وإدخال نتائج التقييم السنوي للموظفين للنظام المتكامل وذلك تمهيدا لمنح المستحقين منهم هذه المكافأة.

وأكد أن مبالغ الأعمال الممتازة سيتم إيداعها في الحسابات البنكية لمستحقيها خلال الأيام القادمة، وأشار إلى أن المكافأة ستمنح حسب الدرجة والمسمى الوظيفي وشروط ديوان الخدمة المدنية، حيث يجب أن يكون الموظف حاصلا على تقدير امتياز عن العام 2023.

وبين أن المكافآت ستمنح لموظفي الوزارة وفقا للدرجة والمسمى الوظيفي بواقع 1500 دينار لمدير الإدارة ومدير المكتب، و1250 دينارا للمراقب، و1000 دينار لرئيس القسم ورئيس مكتب، و850 دينارا لرئيس شعبة، و800 دينار للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف العامة من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة، و600 دينار للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف العامة من الدرجة الخامسة حتى الثامنة، و300 دينار للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة، و300 دينار للموظفين غير الكويتيين العاملين براتب مقطوع، و200 دينار للموظفين غير الكويتيين العاملين على بند الاستعانة بخدمات.